Egypte: CAN 2019 - Les 23 de l'Égypte, avec Salah bien sûr

Les joueurs qui défendront les couleurs de l'Égypte lors de la CAN 2019 sont connus. Javier Aguirre a ôté deux noms de sa préliste pour n'en garder que 23. Les trois principaux représentants de Premier League anglaise que sont Ahmed El Mohamady, Mohamed Elneny et Mohamed Salah, seront de la partie.

Javier Aguirre a dévoilé, mardi 11 juin, la liste des 23 Pharaons qui disputeront la Coupe d'Afrique des nations 2019 à domicile, du 21 juin au 19 juillet. Le sélectionneur a retiré deux noms de sa préliste de 25 joueurs : le gardien Mohamed Abou-Gabal et le défenseur Ahmed Aboul-Fotouh, qui évoluent dans le même club égyptien de Smouha.

Salah présent, pas El-Hadary

Les principaux membres de la sélection sont bien là : le capitaine Ahmed El Mohamady, le milieu de terrain Mohamed Elneny, et évidemment la principale arme offensive des Pharaons, Mohamed Salah. Le revenant Ahmed Ali, 33 ans et rappelé après huit années d'absence, est également convoqué; ce sera sa première CAN.

Ce sera bien sans Essam El-Hadary, en revanche. Le vétéran, devenu en 2017 le joueur le plus âgé à jouer une CAN (il avait 44 ans), ne repoussera pas son record. Il avait pris sa retraite internationale après le Mondial 2018 mais était depuis revenu sur sa décision. Le gardien de but n'a toutefois pas été retenu par Aguirre. Pas de 8ème CAN pour lui donc.

Gardiens de but : Ahmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mahmoud Gennesh (Zamalek).

Défenseurs : Ahmed El Mohamady (Aston Villa, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich, Angleterre), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids), Omar Gaber (Pyramids), Ayman Ashraf (Al-Ahly).

Milieux de terrain : Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Ali Ghazal (Feirense, Portugal), Nabil Emad Dunga (Pyramids), Walid Soliman (Al-Ahly), Abdallah El Said (Pyramids), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa, Turquie), Amr Warda (Atromitos, Grèce).

Attaquants : Ahmed Ali (Al Mokawloon), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Hassan Koka (Olympiacos, Grèce), Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre).