Madagascar: MPTDN - Ramboasalama Fabien, nouveau « Dir Com »

Le ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique Christian Ramarolahy, étoffe petit à petit son staff technique.

Lors du dernier Conseil des Ministres, le nouveau directeur de la Communication de ce département ministériel a été nommé. Il s'agit de Ramboasalama Fabien Ranaivoson. Ayant travaillé dans le secteur privé, le nouveau « Dir Com » du ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique aura du pain sur la planche, notamment sur la gestion des communications relatives aux différentes réformes annoncées par le ministre , dont l'ouverture de l'utilisation de la fibre optique aux autres opérateurs et la mise en place de « Poste Money ».

Apple à candidatures. Le ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique a lancé un appel à candidatures pour le recrutement à ses différents postes de responsabilité. Ceci pour répondre aux exigences de la transparence et de la compétence d'une part, et pour mettre fin au clientélisme et au favoritisme d'autre part. Ce procédé de sélection n'est malheureusement pas appliqué dans d'autres ministères. Or, force est de reconnaître que, le capital humain joue un rôle majeur pour la réussite d'une organisation.