Algérie: Lutte contre la criminalité - Le DGSN salue les efforts de la police

Alger — Le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Abdelkader Kara Bouhadba a salué, lundi, les efforts de tous les services opérationnels de la police en matière de lutte contre toutes formes de criminalité, et ce, "conformément à leurs missions constitutionnelles", les appelant à consentir davantage d'efforts afin d'assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens.

Accompagné d'une délégation, M. Bouhadba a effectué une visite de travail et d'inspection à certains services opérationnels de la sureté nationale des wilayas de Bordj Bou Arreridj et Bouira, où il a reçu des explications de la part des cadres et des chefs de services concernés, sur le fonctionnement de leurs services, indique, lundi, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Lors de sa rencontre avec les fonctionnaires de la sureté nationale, le DGSN a salué les efforts de tous les services opérationnels de police en matière de lutte contre toutes formes de criminalité", et ce, en concrétisation de leurs missions constitutionnelles", les appelant à consentir davantage d'efforts pour assurer la sécurité du citoyen et la protection de ses biens dans le respect rigoureux des principes des droits de l'Homme".

A la fin de sa visite de travail et d'inspection à Bordj Bou Arreridj, M. Bouhadba a coprésidée avec le wali la cérémonie de remise des ordres de versement des logements AADL au profit des fonctionnaires de la police et de leur ayants-droit, relevant de la sureté des wilayas de Bordj Bou Arreridj, Sétif et M'Sila, en présence des autorités civiles et militaires locales, des représentants de la société civile, des journalistes et de quelques familles bénéficiaires.

Cette opération "démontre que le Commandement de la sureté nationale veille à la garantie d'une meilleure prise en charge socio-professionnelle des fonctionnaires de la police, afin de garantir toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, au service de la patrie et pour préserver la sécurité du citoyen et de ses biens".