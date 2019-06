Ile Maurice: Infrastructures - Rs 1,5 Md pour les projets routiers en cours

Encore une fois, aucune dotation budgétaire n'a été allouée aux phases 2 et 3 de la Ring Road dans le grand oral de Pravind Jugnauth.

On est plutôt dans un Budget de continuité avec la réalisation des projets d'infrastructures routières déjà annoncés dans les précédents Budgets. Rs 1,5 milliard seront déboursées pour les projets en cours. Ceux-ci sont : l'autopont de Jumbo Phoenix et le pont Coromandel-Sorèze qui sont deux projets phares du Road Decongestion Programme, la route reliant Coromandel à Gros-Cailloux, la nouvelle route de liaison à La Croisette, la réfection de la route de Pointe-aux-Sables à Petit-Verger et la route de contournement à Cap-Malheureux.

Pour les trois prochaines années, Rs 1,5 milliard additionnelles seront investies dans de nouveaux projets, qui ont été identifiés et dont, pour certains, les appels d'offres ont déjà été lancés. L'un de ces projets est la construction d'un flyover à Hillcrest, dont le contrat a été alloué à Rehm Grinaker Construction Co. Ltd pour Rs 318 millions, incluant la taxe. Sont aussi pré- vues des rénovations. Il y aura celle du flyover d'Ébène, celle de la route de Deux-Frères à Beau-Champ, celle de la rue Palmerstone à Vacoas et celle du pont Bruniquel à Baie-du-Tombeau. Des travaux de stabilisation à cause du glissement de terrain seront entrepris à Montagne-Ory, Chamarel et Souillac.

De plus, une somme de Rs 500 millions est prévue pour la construction et la réhabilitation des routes secondaires à travers l'île. Le projet du Metro Express n'est pas en reste. Si le Premier ministre a donné l'assurance que la phase une sera complétée en septembre, il a aussi annoncé qu'une étude est effectuée sur l'extension du Metro Express, au-delà du couloir Port-Louis - Curepipe. Quant au programme de modernisation des gares sur le tracé Port-Louis - Curepipe, il sera étendu aux régions rurales.

Rs 275 millions pour la sécurité

L'objectif : rehausser le niveau de sécurité sur nos routes. Du coup, Rs 275 millions ont été allouées pour le programme de sécurité routière. Ce montant prévoit des équipements de sécurité le long des routes dangereuses, l'installation de panneaux de signalisation et de marquages routiers visibles, l'établissement d'infrastructures plus sûres pour les cyclistes et les piétons et l'émission de permis de conduire «smart» avec des mécanismes de contrôle de sécurité pour contrer la production de faux permis de conduire.