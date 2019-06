Afrique: Maurice veut exporter son savoir-faire

Étendre l'espace de production au-delà de nos frontières. Tel est l'objectif principal de la stratégie Afrique. Le Bugdet 2019-20 propose ainsi de faire l'acquisition de nouveaux actifs à travers la signature d'un accord avec le Mozambique pour la mise en place d'un réseau d'exploitation, de développement, de marketing et de commercialisation du gaz liquéfié naturel.

De plus, après plu- sieurs décennies d'expérience dans le textile, Maurice veut exporter son savoir-faire dans la région. Notamment à Moramanga, Madagascar, où sera développé un centre textile sur une superficie de 80 hectares. Maurice a déjà obtenu l'accord du gouvernement malgache à cet effet.

Par ailleurs, le Kenya, qui fait partie des pays du continent, ayant un taux de croissance de plus de 5 %, reste une option d'investissement tant pour le secteur privé et le secteur public. C'est dans le domaine de la technologie et de l'industrie que le gouvernement mauricien jettera son dévolu. Le Budget 2019-20 prévoit la mise en chantier de projets dans le parc industriel et technologique de Naivasha, situé à plus d'une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Nairobi.

La stratégie Afrique confirme la ferme intention du gouvernement d'aller de l'avant avec le projet de développement des zones économiques spéciales au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Ghana.

Côté financement, l'objectif de la stratégie Afrique ne se limitera plus qu'à une participation au capital de toute entreprise désireuse d'exploiter les opportunités viables en Afrique, mais de rechercher des partenariats avec les institutions financières qui ont une solide expérience en Afrique. Il s'agit, entre autres, de la Trade and Development Bank, de l'AFREXIM Bank et du Fonds de solidarité africain. L'objectif vise à mobiliser suffisamment de fonds pour permettre aux entreprises mauriciennes de s'implanter en Afrique.

Pour Kevin Teeroovengadum, consultant en affaires qui connaît bien le continent africain, le Budget 2019-20 n'apporte rien de nouveau au concept Stratégie Afrique.