Ile Maurice: Entrepreneuriat - Les entreprises regroupées en fonction de leur taille

Pour démocratiser encore plus l'économie, une série de mesures viennent soutenir davantage les micros, petites et moyennes entreprises. Tout d'abord, le montant maximum du Micro-Credit Loan Scheme de la Banque de développement passe de Rs 250 000 à Rs 500 000. Les facilités de crédit des banques commerciales aux petites et moyennes entreprises (PME) à hauteur de Rs 10 milliards sont allongées de trois ans.

Par ailleurs, le taux d'intérêt annuel dans le cadre du Leasing Equipment Modernisation Scheme (LEMS) I et du Small and Medium Enterprises (SME) Factoring Scheme est réduit à 3,9 % ; d'autre part, le coût du financement du SME Equity Fund est réduit à 6 % à partir du 1er juillet 2019. Plus de 300 000 entreprises sont exonérées des taxes commerciales pour une nouvelle période de 3 ans. La SME Mauritius prolonge le grant de Rs 5 000 aux PME portant le label «Made in Moris». De plus, une subvention de Rs 3 000 est accordée aux PME pour s'abonner à la plate-forme de commerce électronique de la Chambre de commerce et d'industrie. Les contrats pour les produits fabriqués localement par les PME passent ainsi de 20 à 30 % si elles portent le label «Made in Moris».

Un centre de conception de produits en cuir à Coromandel sera créé pour aider les PME dans le domaine des technologies 3D et le centre dispensera des formations dans la région. Le régime d'emploi des PME est désormais ouvert aux diplômés et aux entre- prises dont le chiffre d'affaires atteint Rs 100 millions.

Une nouvelle catégorie sera créée pour les moyennes entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 50 et 250 millions de roupies. Grâce à un nouveau plan de finance- ment, elles bénéficieront d'un taux d'intérêt préférentiel sur les nouveaux prêts accordés par les banques commerciales. Une ligne de crédit en USD et en EURO sera également mise en place pour les services d'affacturage à l'exportation des Mid-Market Enterprises (MME). Enfin, LEMS II est étendu aux MME et son taux d'intérêt annuel est réduit à 4,25 %.