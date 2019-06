Soudan: Abdin appelle à un ressamblement collectif pour la réalisation des intérêts nationaux

Khartoum — Le coordinateur général du mouvement des comités révolutionnaires et dirigeant à la 'coalition des partis pour la réconciliation et des mouvements signataires sur la paix' M. Mahmoud Abdeen Saleh a déclaré que les méthodes de la lutte pour le pouvoir avaient presque plongé le pays dans le chaos.

Il a ajouté dans une déclaration à SUNA que la résolution de la crise actuelle nécessitait un plaidoyer collectif pour défendre les plus hauts intérêts nationaux en mettant en œuvre la défense de la patrie, en surmontant toutes les méthodes et les manœuvres de la lutte pour le pouvoir, qui avaient presque plongé le pays dans le chaos de la guerre civile et de la division, et de dessiminer egalement la composante politique négative consistant à former une opinion publique hostile à l'institution militaire nationale et à tenter de marginaliser et de réduire son rôle ainsi que de l'exclure du théâtre de la période de transition un manoeuvre qui aura des conséquences et des risqué sur la stabilité.

"Le Soudan appartient à tous et aucune partie de la population n'a le droit de monopoliser le pouvoir, car les slogans de liberté et de changement désignent la rébellion contre les règles injustes, et la construction de règles fondées sur la justice, et non le remplacement d'un régime par un autre ayant ses meme erreurs", a déclaré Abdin.