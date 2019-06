Soudan: Le conseil militaire apprécie les valeurs nationales du peuple soudanais

Khartoum — Le Conseil militaire de transition (CMT) exprime ses remerciements et sa gratitude aux masses du peuple soudanais et aux divers groupes et employés des entreprises de secteurs du gouvernement et du secteur privé, en s'engageant à défendre des valeurs nationales nobles, à assumer leurs responsabilités et à rejeter les appels visant à perturber la vie publique, à perturber leurs droits fondamentaux et à leurs priver de services.

Le CMT affirme qu'il continuera d'assumer la responsabilité qui lui est confiée par le devoir national de réaliser ses objectifs de sécurité, de stabilité et d'harmonie politique.