Maroc/Gambie: La Gambie, premier test du Onze national avant la CAN égyptienne

Le Onze national donnera la réplique, aujourd'hui à partir de 17h30 au Grand stade de Marrakech, à son homologue gambien pour le compte d'un match amical entrant dans le cadre de la préparation de l'EN aux phases finales de la 32ème édition des phases finales de la CAN 2019 qui débutera le 21 courant en Egypte.

Un match test qui revêt toute son importance dans la mesure où il permettra au staff technique de voir à l'œuvre l'équipe au lendemain de l'arrêt de la liste, réduite aux 23 joueurs partant pour cette Coupe d'Afrique où le Maroc évoluera au groupe D aux côtés de la Namibie, de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique du Sud.

Avant de disputer cette rencontre servant à peaufiner les réglages qui s'imposent, la sélection marocaine s'est trouvée depuis le début de ce mois en concentration au Centre national de football à Maâmora. Un stage, qui d'après les sonores de Nousseir Mazroui et de l'entraîneur adjoint Patrice Baumel diffusés sur le site officiel de la FRMF, se déroule dans de bonnes conditions.

Après le match de la Gambie, le Onze national rejoindra sur le champ son camp de base à Maâmora afin de poursuivre son programme de préparation, sachant qu'il rejoindra de nouveau le 16 courant la ville ocre pour affronter la Zambie dans le cadre d'un second match amical.

Ça sera l'ultime match test, d'autant plus face à un sacré morceau, qualifié à la CAN et fraîchement vainqueur de la Coupe de la COSAFA aux dépens du Botswana. Après cette confrontation, les partenaires de Hakim Ziyech regagneront le 18 de ce mois Le Caire et disposeront de cinq jours pour pouvoir s'acclimater avant leur sortie inaugurale contre la Namibie le 23 juin à 15h30. Cette rencontre sera suivie par les matches contre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud prévus respectivement le 28 juin à 18h30 et le 1er juillet à 17h00.

Il convient de rappeler en dernier lieu que les deux premiers de chaque groupe en plus des quatre meilleures troisièmes se qualifieront pour le tour des seizièmes de finale.

La CAN 2019 est le premier tournoi qui se jouera à 24 équipes réparties sur six poules. Outre le groupe D, la poule A renferme les équipes d'Egypte, du Congo, d'Ouganda et du Zimbabwe, alors que le Nigeria, la Guinée, Madagascar et le Burundi constituent le groupe B. L'Algérie, le Sénégal, le Kenya et la Tanzanie s'affronteront pour le compte du groupe C, tandis que la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola concourront dans le groupe E. Enfin, le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau seront les protagonistes du groupe F.

Anwar El Ghazi rejoint Aston Villa

L'international néerlandais d'origine marocaine Anwar El Ghazi a rejoint définitivement Aston Villa, promu en Premier League anglaise de football, a annoncé lundi le club anglais où il était prêté par Lille la saison passée.

Le milieu de 24 ans a signé un contrat de quatre ans, a précisé son nouveau club. En mai, le joueur a contribué à la remontée d'Aston Villa en Premier League en inscrivant le premier but du match de barrage contre Derby finalement gagné 2-1.

El Ghazi est la deuxième recrue estivale d'Aston Villa, après Jota, l'attaquant de Birmingham City.