Maroc: Opération de nettoyage de la plage des Oudayas - Merci les ambassadeurs scandinaves !

Une opération de nettoyage de la plage des Oudayas de Rabat a été organisée, lundi, à l'initiative des ambassades des pays scandinaves accréditées au Maroc en collaboration avec des acteurs de la société civile, une action qui s'ajoute aux efforts du Royaume dans la lutte contre la pollution des mers et des plages.

Le coup d'envoi de cette opération, initiée en célébration de la Journée mondiale de l'océan placée cette année sous le thème "L'océan et le genre", a été donné par les ambassadeurs de Norvège, Finlande, Suède et du Danemark, les quatre chevilles ouvrières de cette importante action de sensibilisation et de mobilisation pour la protection du littoral, l'objectif étant notamment d'encourager l'engagement citoyen pour trouver des solutions aux défis environnementaux.

Cette année, la Journée mondiale de l'océan constitue une opportunité pour promouvoir davantage l'importance de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes et des filles, en particulier pour la conservation efficace et l'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines.

Dans une déclaration à la MAP, l'ambassadrice de Norvège à Rabat, Merethe Nergaard, a souligné qu'environ 14 millions de tonnes de déchets sont déversés annuellement dans les océans et que le moment est venu de tirer la sonnette d'alarme au sujet de la pollution des océans et des plages car, affirme-t-elle, "les déchets déversés dans les océans n'ont pas de frontières".

Devant cette apparente impasse, a relevé la diplomate, il s'avère indispensable de mutualiser les efforts de sensibilisation et de promotion de la protection des océans et des plages, par le biais d'actions volontaires dont les principaux instigateurs devront être les citoyens.

Et d'ajouter que les particules de plastiques ingérées par les poissons sont nocives et menacent la santé humaine, d'où l'importance de la préservation durable des mers et surtout la sensibilisation à cette problématique inhérente à l'Homme.

L'ambassadeur de Suède à Rabat, Niklas Kebbon, a de son côté expliqué que l'opération de nettoyage de la plage des Oudayas s'inscrit dans le droit fil des efforts importants du Maroc dans le domaine de la protection de l'environnement, soulignant à cet égard que le Royaume est un pays qui s'est doté d'"une politique très forte" en matière de protection de l'environnement grâce à des actions reconnues en faveur du climat.

Il s'agit ainsi de lancer un message fort pour une collaboration en faveur de l'environnement marin, a-t-il insisté, mettant en garde contre les déchets plastiques et leurs effets néfastes sur la nature de l'Homme.

A son tour, l'ambassadeur du Danemark, Nikolaj Harris, a affirmé que la sensibilisation du public est à la base même de toute démarche de protection des océans, laquelle passe inéluctablement par ce genre d'actions citoyennes, tout en se félicitant de la vision du Maroc et de sa politique respectueuse de l'environnement.

A l'issue de cette opération de collecte, les déchets seront triés par une entreprise qui procède à leur recyclage conformément aux normes environnementales.

D'après les organisateurs, la gestion durable des déchets plastiques demeure essentielle surtout dans les zones côtières vulnérables. "Aujourd'hui, nous produisons environ 300 millions de tonnes de déchets plastiques chaque année, dont plus de 13 millions de tonnes se déversent dans les océans, posant des problèmes environnementaux, économiques, sanitaires et esthétiques. Entre 80 et 90% des déchets marins proviennent de sources terrestres, ce qui est une indication claire des domaines dans lesquels nous devons concentrer nos efforts", ont-ils indiqué dans un communiqué.