Cote d'Ivoire: Colloque international de Tunis - Madeleine Yao distinguée en qualité de "femme leader, modèle, émérite et honorable"

Dans le cadre du symposium international de l'entrepreneuriat et du réseautage féminin qui se tiendra, du 16 au 28 juin, à Tunis, une vingtaine de femmes ivoiriennes seront distinguées dont Mme Yao née Kouamé Aya Madeleine.

Elle est conseiller technique du ministre de l'Economie et des Finances, coordonnateur du Don de Gouvernance et de développement institutionnel (Dgdi) de la Banque mondiale, Coordonnateur des appuis budgétaires de la Banque mondiale, ex-coordonnateur de l'Unité nationale partenariat public-privé (Ppp-Ci), ex-contrôleur budgétaire d'Établissements publics nationaux (Epn) pendant 21 ans, ex-coordonnateur du plan de Réforme des finances publiques (Pemfar), elle totalise également une dizaine d'années dans la coopération internationale...

Mme Yao sera récompensée pour sa brillante carrière. Elle recevra une distinction prestigieuse en qualité de « femme leader, modèle, émérite et honorable » et sera investie en qualité de porte-flambeau et promotrice de la plateforme de collaboration des instruments de la Plamfe.

Les instruments de la Plamfe sont "Women Caucus For Lobbying", "l'Observatoire de l'entrepreneuriat féminin", "l'Académie des Femmes pour l'Entrepreneuriat, l'autonomisation et le Leadership", "le Haut Conseil des Femmes Chefs d'Entreprise", "Women Initiatives Trading" et "Plamfe He For She".

Discrète, Mme Yao Madeleine est une brillante femme, grand commis de l'Etat, de la haute administration, diplômée de l'Ecole nationale de l'administration (Ena). Beaucoup de femmes se reconnaissent en elles et se considèrent comme la génération MY (initiales de son nom). Juriste, Magistrat hors-hiérarchie, administrateur des services financiers, elle a une expérience professionnelle de plus d'une trentaine d'années.

C'est une femme modèle, inspirante et compétente qui sera mise en lumière au cours de ce colloque organisé par la Plamfe et son partenaire le Conseil international des femmes entrepreneurs (Cife). Une forte délégation de femmes de la haute administration de la génération MY participeront à ce colloque et seront les témoins de cet événement.

Le colloque est prévu le 21 juin à Tunis en Tunisie suivi de l'Africa Day, le 22 juin (journée culturelle et gastronomique avec exposition), défilés et rencontres B To B, dans le cadre de l'international Women Meet Up Tunis 2019.

Quatre (4) types de distinction sont au programme, "femmes leaders spéciales", "femmes leaders remarquables et inspirantes", "femmes entreprenantes modèles" et "femmes modèles engagées".