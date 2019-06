Afrique: CAN 2019 - La liste des 23 Pharaons retenus avec Salah

Javier Aguirre vient de dévoiler la liste de la sélection égyptienne qui fera encore partie des nations à suivre pendant la CAN 2019. Une compétition que les Pharaons disputeront à domicile. Forcément, Mohamed Salah est la grosse star des Pharaons, mais il sera bien accompagné.

Outre les joueurs déjà non présélectionnés (Gabr, Sobhi, Kahraba), le technicien mexicain a écarté le gardien Mohamed Abou-Gabal et le latéral gauche Ahmed Aboul-Fotouh (Smouha) avant les deux matchs de préparation contre la Tanzanie (13 juin) et la Guinée (16 juin). On retrouve ainsi le gunner Mohamed Elneny ou encore le défenseur central Ahmed Hegazy. Les Egyptiens sont de loin les favoris de groupe A, où on retrouve la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Zimbabwe.

Les 25 Pharaons pour la CAN 2019 :

Gardiens de but: Ahmed El-Shennawy (Pyramids), Mohamed El-Shennawy (Al-Ahly), Mahmoud Gennesh (Zamalek).

Défenseurs : Ahmed El Mohamady (Aston Villa, Angleterre), Baher El Mohamady (Ismaily), Ahmed Hegazi (West Bromwich, Angleterre), Mahmoud Alaa (Zamalek), Mahmoud Hamdy El-Wensh (Zamalek), Ahmed Ayman Mansour (Pyramids), Omar Gaber (Pyramids), Ayman Ashraf (Al-Ahly).

Milieux de terrain : Tarek Hamed (Zamalek), Mohamed Elneny (Arsenal, Angleterre), Ali Ghazal (Feirense, Portugal), Nabil Emad Dunga (Pyramids), Walid Soliman (Al-Ahly), Abdallah El Said (Pyramids), Mohamed Salah (Liverpool, Angleterre), Mahmoud Hassan Trezeguet (Kasimpasa, Turquie), Amr Warda (Atromitos, Grèce).

Attaquants: Ahmed Ali (Arab Contractors), Marwan Mohsen (Al-Ahly), Ahmed Hassan Koka (Olympiacos, Grèce).