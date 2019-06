Madagascar: Barea - Une ferveur qui commence à se manifester

Ce n'est pas qu'un frémissement. Il s'agit d'un début de ferveur populaire.

Les Bareas ont pu constater hier à Mahamasina que, les supporters malgaches sont derrière eux. Le stade municipal copieusement garni leur a fait une véritable ovation. La belle aventure qui a commencé, il y a un an de cela, des lots de la victoire de l'équipe en terre soudanaise. Ce qui s'apparentait à un exploit s'est confirmé par la suite, et aujourd'hui, ils sont prêts à s'affirmer parmi les grandes nations du continent.

Les amateurs de football malgaches sont des passionnés du ballon rond et ils ne demandent qu'à s'enflammer et à soutenir leur équipe. Mais ils ont toujours été déçus par la manière dont cette dernière a été coachée. Depuis la fin des années 70, le football malgache a opéré une lente descente aux enfers. Par la suite, ll y a eu quelques espoirs qui ont été vite déçus. Les éliminations lors des compétitions africaines se sont succédé, entraînant le sarcasme des spécialistes étrangers. Aujourd'hui, il y a cette participation à la CAN 2019, montrant que le football malgache a des joueurs de qualité. Leur talent est reconnu à l'extérieur comme le témoignent ceux qui jouent dans les clubs de l'hexagone ou d'ailleurs.

C'est l'adoption d'un nouvel état d'esprit qui a enclenché la remontée du football malgache. L'arrivée de l'entraineur Nicolas Dupuis a été fondamentale. L'appel aux expatriés et l'amalgame des locaux et ces derniers a vite pris. La manière de gérer l'équipe a été exemplaire. Les succès se sont enchaînés et les passionnés du ballon rond ont commencé à croire au renouveau. La qualification était là, mais ce n'était qu'un pas franchi. Maintenant, les Malgaches ne doivent aller en Egypte pour faire de la figuration.

La montée en puissance a commencé assez vite. L'équipe a bénéficié d'une bonne préparation, et a disputé des matches amicaux à l'extérieur. Les moyens financiers sont suffisants. L'engouement commence à monter. La mobilisation des supporters est en train de se faire. Le «tso-drano » de tous les Malgaches les accompagne dans cette compétition. Alefa Barea !