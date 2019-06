Madagascar: Ambassadeur russe Stanislav Akhmedov - « Pas de conflits majeurs dans le transfert de pouvoir »

L'ambassadeur russe Stanislav Akhmedov a parlé des dernières élections présidentielles qui se sont passées sans incident majeur. (Photo Yvon RAM)

Une nouvelle composition de l'Assemblée nationale correspondra pleinement au niveau des objectifs fixés.

La célébration de la journée de la Russie s'est tenue le 7 juin dernier à l'ambassade dudit pays à Ivandry. Lors de son allocution, l'ambassadeur de la Fédération de Russie, Stanislav Akhmedov a touché mot du dernier scrutin. « Nous regardons le futur de la République avec optimisme à cette nouvelle étape de son histoire, qui a été marquée par les élections présidentielles. L'organisation du scrutin a été hautement estimée par des observateurs locaux et internationaux. Probablement, c'était la première fois dans l'histoire moderne de Madagascar, où le transfert de pouvoir sans avoir procédé à des conflits majeurs et dans les cadres légaux et démocratiques ». Et d'ajouter qu'« on espère qu'une nouvelle composition de l'Assemblée nationale correspondra pleinement au niveau des objectifs fixés ».

Attention particulière. L'ambassadeur a également fait savoir que « nous saluons et soutenons les efforts du Président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de son Initiative Emergence Madagascar qui devient une réponse effective aux attentes de la population. De notre part, on essaie de faire notre mieux pour aider Madagascar dans cette entreprise, tout en accordant une attention particulière aux domaines prioritaires. Dans ce contexte, on se félicite de l'intensification de la coopération en matière de sécurité, de formation de cadres, de transport et de santé ».

Coopération. Notons que cette cérémonie a vu la présence du président du Sénat, Rivo Rakotovao , et du ministre de la Défense Nationale le Général de Division Léon Jean Richard Rakotonirina, ce dernier ayant représenté le ministre des Affaires Etrangères. Lors de son intervention, le ministre de la Défense Nationale n'a pas manqué de parler de la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines de la santé, de l'enseignement supérieur et scientifique, du tourisme et du commerce.