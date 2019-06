Cote d'Ivoire: Bingerville/Éducation - Le mérite célébré au lycée Mamie Houphouët Fêtai

Le lycée Mamie Houphouët Fêtai a célébré ses meilleures élèves ce samedi 8 juin à Bingerville. Elles étaient au total 132 à être récompensées, dont 31 pour le prix d'honneur et 101 pour le prix d'excellence.

Pour faire partie de cette élite, les apprenantes devaient avoir obtenu une moyenne supérieure ou égale à 14,75/20 en ce qui concerne le prix d'honneur et 15/20 pour le prix d'excellence. Elles ont reçu chacune un diplôme et un kit de fournitures scolaires. Des prix spéciaux par discipline et du meilleur progrès ont également été attribués. Et dans ce domaine, c'est Yapo Abonou Divine de la classe en 3ème2 qui en a remporté quatre. Avec en prime celui de major du premier cycle et major des majors avec une moyenne générale annuelle de 17,70 et deux ordinateurs portables en plus.

Zito Diessa Grâce en 2nde C6 qui eut un ordinateur portable, est quant à elle major du second cycle avec la moyenne annuelle générale de 16,81/20. À ces têtes bien pleines, le proviseur Dao Mabona a demandé de ne pas dormir sur leurs lauriers. "Vous êtes aujourd'hui les ambassadrices du lycée Mamie Houphouët Fêtai. Vous devez à ce titre maintenir le cap en continuant sur cette lancée", a souligné la première responsable de cette école d'excellence créée en 1937 avec 25 élèves. Non sans avoir exprimé son infinie gratitude aux autorités avec un hommage appuyé à Amadou Gon Coulibaly premier ministre et parrain de la cérémonie. Avant d'exhorter les parents venus nombreux, à s'impliquer d'avantage dans l'éducation de ces 4040 filles.

Pour Dr Bamba Mamadou 4ème adjoint représentant le député-maire, l'excellence est déterminante pour un pays aspirant à l'émergence. " C'est la qualité des acteurs qui contribue à l'émergence d'une nation", fut-il remarquer.

Au nom des récipiendaires, Sokora Ange Esther présidente du conseil des délégués d'élèves a dit merci à l'ensemble des personnels de cet établissement de filles. Elle a ensuite recommandé à ses camarades de jouer pleinement leur partition. " En plus de nos professeurs et de nos parents, nous devons prendre conscience de notre rôle dans nos succès respectifs", dit-elle.

Cette sympathique cérémonie placée sous la présidence de Kandia Camara ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a été ponctuée de ballets magistralement exécutés par les élèves et leurs formateurs en éducation musicale et arts plastiques.