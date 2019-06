Madagascar: Présidence de l'Assemblée nationale - Vers un duel entre deux femmes de l'IRD

L'élection du futur président de la Chambre Basse serait cette fois-ci une affaire de femmes.

Après la proclamation par la Haute Cour Constitutionnelle des résultats définitifs des Législatives du 27 mai dernier, les 151 nouveaux députés se réuniront en session spéciale pour élire les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Sauf modification du règlement intérieur, ce bureau permanent sera composé de douze membres dont un président, six vice-présidents à raison de un par province, de trois Questeurs, de un Rapporteur Général et de un Rapporteur général adjoint. Après la mise en place du bureau permanent, les nouveaux députés procéderont à l'élection des présidents des commissions dont le nombre devrait correspondre à celui des ministères de l'actuel gouvernement. Ce nombre passerait donc de 33 (NDLR : pour la précédente législature) à 20. Cette fois-ci, la présidence de l'Assemblée nationale serait disputée entre deux femmes issues bien sûr de la plateforme présidentielle IRD. Il s'agit de Christine Razanamahasoa qui mène largement dans le district d'Ambatofinandrahana selon les tendances publiées par la CENI, et de Irmah Naharimamy Lucien qui devance avec seulement 218 voix d'écart le candidat du MTS Roland Ratsiraka à Toamasina I.

Revanche. Ce serait pour Christine Razanamahasoa une revanche après un coup fourré qui lui a été infligé en 2014. Le 28 février 2014, les députés du Mapar ont fait bloc pour faire élire leur coordonnatrice générale à la présidence de la Chambre Basse. Christine Razanamahasoa a gagné l'élection avec 77 voix contre 69 pour Jean Max Rakotomamonjy, député élu dans le district d'Andapa sous les couleurs du Leader Fanilo. Trois mois après, une nouvelle donne politique s'est installée dans le pays. Christine Razanamahasoa a été destituée du perchoir. Jean Max Rakotomamonjy a pu assouvir sa revanche grâce au soutien d'une nouvelle plateforme de la majorité présidentielle. Candidat unique à l'élection du président de l'Assemblée nationale le 5 mai 2014, le député d'Andapa a été élu avec 111 voix. Il faut cependant signaler si Christine Razanamahasoa a été pressentie au début du mandat d'Andry Rajoelina pour reprendre le perchoir, une autre femme devenue une figure incontournable de la plateforme présidentielle semble être en bonne position pour briguer la présidence de la Chambre basse. Durant la campagne des récentes Législatives, le régime en général et le président de la République en particulier, ont tout fait pour convaincre la population du Grand Port à voter pour Irmah Naharimamy Lucien, celle qui a démissionné de son poste de ministre pour se porter candidat à une élection de député.

Eventualités. Malgré les gros moyens psychologiques, matériels et financiers consacrés par l'Exécutif en faveur de la candidate de l'IRD dans le district de Toamasina I, celle-ci n'a pas pu écraser ses adversaires. L'écart des voix qui la sépare du poulain du MTS est minime. En tout cas, rien n'est encore prédéterminé. Si l'une de Christine Razanamahasoa et de Irmah Naharimany Lucien sera élue au perchoir à Tsimbazaza, l'Assemblée nationale sera donc dirigée par une femme. D'autres éventualités ne sont pas à écarter. Car parmi les candidats de l'IRD qui sont en passe de siéger à l'Assemblée nationale, il y a ceux ou celles qui se sont investis psychologiquement, physiquement et financièrement pour l'élection d'Andry Rajoelina à la présidence de la République. C'est le cas de Siteny Randrianasoloniaiko dont le soutien à ce dernier a été déterminant pour l'issue du second tour des présidentielles de 2018. C'est également le cas du député Jocelyne Maxime qui a réalisé un exploit lors des récentes Législatives dans le district d'Antsiranana I. Une chose est cependant sûre : le futur président de l'Assemblée nationale sera une femme ou un homme de confiance d'Andry Rajoelina.