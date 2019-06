Madagascar: Kraoma - Les salaires des employés payés via Paositra Money

Dans le cadre de sa révolution, la société Paositra Malagasy peut effectuer désormais un système de paiement de masse par le biais de son nouveau produit « Paositra Money ».

« Nous avons lancé ce nouveau modèle afin d'améliorer et de faciliter le paiement électronique à Madagascar. L'objectif est de réduire toute manipulation de monnaie fiduciaire en remplacement de monnaie électronique. Ce qui permettra en même temps de développer l'e-commerce car, on peut effectuer des paiements en ligne à travers le « Paositra Money ». Et ce n'est pas tout, nous venons de lancer le système de paiement de masse en signant une convention de partenariat avec la société d'Etat KRAOMA », a expliqué Ranarison Richard, le directeur général de la Paositra Malagasy. Ainsi, les salaires d'à peu près 600 employés de cette société nationale d'exploitation de chrome, seront désormais payables via « Paositra Money » à compter de ce mois de juin.

Réduire l'insécurité. « Nos collaborateurs opérant à Betsiaka, à Beanana et à Brieville, ont une grande difficulté de toucher leurs salaires étant donné l'éloignement de leur site de travail. Ils ont dû se déplacer à Ambatondrazaka, pour le faire. Et grâce à « Paositra Money », ils percevront leurs rémunérations au niveau des bureaux postaux locaux. Ce qui permettra de réduire l'insécurité car auparavant, nous devions transporter les salaires de ces 600 employés au départ d'Ambatondrazaka jusqu'à Brieville. Acutellement, tous les arriérés de salaires de nos collaborateurs sont régularisés et la société commence à se redresser », a évoqué Nirina Rakotomanantsoa, le directeur général de KRAOMA, lors de la signature de cette convention de partenariat. Il suggère également que, tous les paiements de biens et services de l'entreprise comme l'achat de 13 000 litres de carburants pour son usine, se feront via « Paositra Money ».

Couverture nationale. Rappelons que chaque employé de KRAOMA dispose d'un compte « Paositra Money » via leur téléphone portable. « Il a le choix de retirer en totalité ou en une partie son salaire tout en effectuant d'autres paiements auprès des autres entités comme les épiceries , les gargotes ou les boutiques utilisant ce type de produit de Paositra Malagasy. En plus, il n'a y aucun frais à payer pour tout type de transaction via son mobile banking, et ce, quelque soit le type d'opérateur en téléphonie. Ce « Paositra Money » est valable dans tous les 110 bureaux postaux à Madagascar. Et nous aurons une couverture nationale voire dans le monde à compter de juillet prochain », a soulevé le directeur général de Paositra Malagasy. Et lui de rajouter qu'on peut également payer les salaires des fonctionnaires opérant dans des zones reculées via « Paositra Money » ou bien ceux des autres entreprises, et ce, en temps réel. Par ailleurs, la carte visa e-poketra sera lancée dans deux mois.