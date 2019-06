Afrique: Mondial U20 - Le Mali a rendez-vous avec l'histoire

C'est ce vendredi que débuteront les quarts de finale de la Coupe du Monde U20 qui se déroule actuellement en Pologne. Ces quarts de finale verront la participation de deux représentants africains sur les quatre qui ont débuté le tournoi.

Le Mali, champion d'Afrique en titre défiera ce vendredi l'Italie à partir de 16h30 au Tychy Stadium alors que le Sénégal, vainqueur de l'Argentine en huitièmes, jouera face à la République de Corée samedi à 17h30 au Bielsko-Biala Stadium.

Les Aiglons qui ont la défense la plus poreuse parmi les équipes encore en lice avec neuf buts encaissés, pour autant d'inscrits défieront les Gli Azzurrini (meilleure défense à égalité avec le Sénégal) avec un seul but encaissé grâce notamment à son gardien Alessandro Plizzari qui a multiplié les exploits sur sa ligne.

Pour le sélectionneur malien, Mamoutou Kane, les Aiglons montent en puissance depuis le début du tournoi surtout après avoir bousculé la France lors de la troisième journée des poules et éliminé l'Argentine. « Mes joueurs évoluent dans différents endroits, au Mali et en Europe. Nous nous sommes retrouvés tard avec seulement quatre jours de préparation. Ils étaient heureux de se retrouver mais il m'a fallu un peu de temps pour connaitre leur niveau de forme, étant donné qu'on n'a pas eu de matches amicaux officiels » dira le sélectionneur malien avant d'ajouter : « Il a fallu les deux matches pour se mettre en jambes. On a commencé à trouver notre rythme contre la France et maintenant nous avons pleinement retrouvé notre envie de jouer de gagner, ce qui est le plus important ».

Pour Mamoutou, jouer face à l'Italie est un honneur, surtout que ce pays monument du football représente le jeu tactique et stratégique. « L'Italie est un pays très tactique et très stratégique et qui tue parfois le jeu avec l'enjeu. Nous allons nous préparer au mieux et arrivés soudés et les provoquer un maximum pour les désorganiser un maximum » dira Mamoutou.

Pour les objectifs des Aiglons dans ce tournoi, Mamoutou dira que ses poulains joueront le va-tout et visent le sacre final. Il dira à ce sujet : « Je leur ai dit qu'ils avaient de la chance d'être encore là et que beaucoup d'équipes n'avaient pas leur chance. Je leur ai dit de garder la tête haute et qu'on allait être encore là le 15 juin. Ce n'était pas facile de jouer l'Argentine qui a déjà remporté la compétition plusieurs fois, contrairement à nous. Cette équipe a remporté la Coupe d'Afrique U-17 puis en U-19... Je leur ai dit jamais deux sans trois ».