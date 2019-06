Angola: Une ministre souligne le rôle de la recherche scientifique dans les communautés

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, a déclaré mardi à Luanda que le projet de recherche scientifique promu par le Centre d?Afrique Australe pour les sciences et services de l'adaptation au changement climatique et gestion des sols durables (SASSCAL) contribuait à améliorer la qualité de vie des communautés.

Selon la gouvernante, qui s'exprimait à l'ouverture de l'atelier sur le financement des projets de recherche scientifique, les résultats devraient être utiles aux décideurs (gouvernement voire les chercheurs) et transférés aux communautés pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Elle a ajouté que c'étaient des aspects étroitement liés à l'agenda 2030: les objectifs de développement durable (ODS), mettant l'accent sur l'objectif 4, qui concerne l'éducation.

La ministre a indiqué que dans la première phase, l'Angola avait tiré profit de cette initiative, soulignant la capacité à travailler dans des réseaux, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ainsi que la formation de personnel avec des bourses de la SASSCAL, dans les domaines de l'ingénierie et de géosciences pour les niveaux de maîtres et de docteur, dans le cadre du développement du capital humain.

Dans ce cadre, le pays a reçu 19 bourses, dont deux de doctorat, 12 de maîtrises et le reste de licence.

L'autre avantage est lié à l'infrastructure avec laquelle il a été possible de réhabiliter 21 stations météorologiques automatiques qui dépendent de l'Institut national de météorologie (INAMET), principalement dans la région sud du pays (Namibe, Huíla et Cunene).

Le projet a également amélioré les conditions de travail dans les zones de biodiversité des parcs de Cameia, Bicuar, Iona, Kusseque (Tchitembo), Caiundo et Tundavala, avec l'installation de six observatoires, ainsi que de plusieurs publications scientifiques et articles écrits avec la participation de chercheurs angolais.

La première phase, qui s'est déroulée de 2013 à 2018, avait un financement de 23 millions d'euros. La deuxième phase, qui débute en août, couvre une valeur de 10 millions d'euros pour le développement de la recherche elle-même et 3 millions d'euros pour le renforcement des capacités, tant au niveau des capacités humaines que des infrastructures.

Les chercheurs scientifiques, les professeurs, les doctorants et les candidats au maître peuvent être inscrits dans la phase de préparation de la thèse, dont les thèmes sont liés aux principaux domaines de recherche scientifique de la SASSCAL: eau, changement climatique, biodiversité, agriculture et foresterie.

À ce stade, les entreprises du secteur commercial, les inventeurs, les autorités, les associations territoriales et les acteurs qui contribuent à la recherche scientifique et au développement technologique peuvent être enregistrés, à condition qu'ils remplissent l'objectif et les conditions préalables du financement.

L'atelier a pour objectif de présenter aux différents acteurs du Système national de science, de technologie et d'innovation les normes établies pour le IIe financement de projets de recherche scientifique.

Le Centre pour les sciences et les services pour l'adaptation au changement climatique et la gestion durable des terres de l'Afrique australe (SASSCAL), créé en 2009, est axé sur la recherche scientifique, le renforcement des capacités, les services et les produits pour faire face aux changements et est financé par le gouvernement allemand.