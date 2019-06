Angola: Huambo - Un gouvernant souligne la solidarité avec les victimes de la sécheresse

Huambo — Le vice-gouverneur pour le secteur politique, économique et social, José Cornélio, a souligné l'importance d'une participation active de toutes les franges de la société angolaise, en particulier de la province de Huambo, à la campagne de solidarité avec les victimes de la sécheresse dans la région.

À cette occasion, José Cornélio a jugé essentiel l'implication active de tous, des organes de l'État, des églises, des autorités traditionnelles, des hommes d'affaires, des organisations non gouvernementales et de la jeunesse, des partis politiques et des citoyens.

Selon le responsable, la campagne "Huambo - semence de la société" ne peut atteindre cet objectif que par cet engagement, à savoir atténuer les effets de la sécheresse.

Il a ajouté que les biens non périssables, les vêtements et autres articles devraient être livrés avant le 10 juillet au Centre de production de télévision publique angolaise et à la radio nationale.

Il a ajouté qu'au niveau de l'intérieur de la province, la population devrait livrer les biens au siège des administrations municipales, voire communales, afin de rendre la campagne inclusive pour toutes les franges de la société.

"En fait, il s'agit d'une projet très important pour tous les habitants de la province de Huambo qui, dans les prochains jours, connaîtront le numéro du compte bancaire sur lequel ils devront effectuer des dépôts ou des virements interbancaires s'ils souhaitent contribuer avec une valeur monétaire", a-t-il souligné.

La sécheresse affecte plus d'un million de personnes dans six des 18 provinces du pays, notamment Cunene, Namibe, Huila, Benguela, Cuanza Sul et Cuando Cubango.