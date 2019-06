Angola: La septième commission entend les inquiétudes des écrivains angolais

Luanda — Les membres de la Septième Commission de l'Assemblée nationale se sont engagés mardi à intensifier leurs échanges et à évaluer avec plus de détermination les préoccupations concernant la loi sur le mécénat et les infrastructures, outre une grande participation de l'Union des écrivains angolais (UEA) aux politiques culturelles publiques du pays, pour une meilleure fonctionnalité du secteur.

La responsabilité a été assumée lors de la première visite de vérification à l'UEA, à la lumière des préoccupations des représentants de l'institution.

Selon Nuno Carnaval, président de la commission de la culture, des affaires religieuses, de la communication sociale, de la jeunesse et des sports, cette rencontre s'inscrit dans un processus d'auscultation et d'interaction avec des organisations culturelles basées dans la capitale du pays, afin de percevoir problèmes réels de la classe.

De son côté, Luís Candjimbo, président de la table de l'Assemblée de l'UEA, a attiré l'attention sur les problèmes de manque d'argent et de politiques internes qui conditionnent l'intégration de l'Angola sur le continent africain, avec la diffusion culturelle.

Récemment, la Septième Commission a appelé au dialogue et à une approche plus étroite du règlement du conflit persistant, neuf mois après le processus judiciaire engagé par la liste B pour les élections dans l'Union nationale des artistes et compositeurs - Société d'auteur (UNAC-SA).

L'Union des écrivains angolais a été proclamée le 10 décembre 1975 et a pour objectif de promouvoir la défense de la culture angolaise en tant qu'héritage de la nation et de renforcer les liens avec la littérature et les arts des autres peuples africains.