Afrique: CAN 2019 / Kenya - Les 23 Harambee Stars pour l'Egypte connus

On connait désormais les 23 Harambee Stars qui iront défendre les couleurs du Kenya à la CAN 2019. À quelques jours du début de la compétition, l'entraîneur Français de la sélection Kényane a annoncé aujourd'hui sa liste qui partira en Egypte. Sébastien Migné a écarté 4 joueurs pour faire sa liste finale, deux pour cause de blessure en l'occurrence Christopher Mbamba et Brian Mandela tandis que deux autres joueurs n'ont pas réussi à convaincre le staff technique. La liste du Kenya n'a pas connu de surprise et sera présente par tous ses éléments qui ont qualifié l'équipe pour la CAN 2019.

Vainqueurs de Madagascar vendredi, les Harambee Stars disputeront un dernier match amical contre la RD Congo, le 15 juin en Espagne, avant de s'envoler pour l'Egypte le 19. Les coéquipiers de Victor Wanyama affronteront l'Algérie, la Tanzanie et le Sénégal dans le groupe C.

Les 23 Harambee Stars:

Gardiens de but: Patrick Matasi (St-George, Ethiopie), John Oyemba (Kariobangi Sharks), Faruk Shikalo (Bandari FC).

Défenseurs : Philemon Otieno (Gor Mahia), Abud Omar (Sepsi, Roumanie), Bernard Ochieng (Vihiga United), Musa Mohammed (Nkana FC, Zambie), Joash Onyango (Gor Mahia), Joseph Okumu (Real Monarchs, Etats-Unis), David Owino (Zesco United, Zambie), Eric Ouma (Vasalunds, Suède).

Milieux de terrain : Victor Wanyama (Tottenham, Angleterre), Dennis Odhiambo (Sofapaka), Erick Johanna (IF Brommapojkarna, Suède), Ayub Timbe (Beijing Rehne, Chine), Francis Kahata (Gor Mahia), Ismaël Gonzalez (Las Palmas, Espagne), Ovella Ochieng (Vasalunds, Suède), Paul Were (Trikala, Grèce), Johanna Omollo (cercle Bruges, Belgique).

Attaquants : Masud Juma (Al-Nasr, Libye), Michael Olunga (Keshiwa Reysol, Japon), John Avire (Sofapaka).