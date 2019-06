Afrique: CAN 2019 - Hervé Renard dévoile sa liste des 23

Hervé Renard a dévoilé ce mardi la liste des 23 joueurs retenus pour la 32e Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019), qui débute le 21 juin en Égypte.

De 27 à 23 : Hervé Renard a tranché, lui qui devait enlever quatre noms de sa liste pour atteindre les 23 qui s'envoleront bientôt pour l'Egypte pour y disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Parmi les quatre « recalés », on y trouve Amine Harit (Schalke 04) et Ayoub El Kaabi (Hebei Fortune).Dernier arrivé parmi les Lions de l'Atlas, en remplacement d'Ali Mhamdi (RS Berkane), blessé, le gardien de but Anas Zniti (Raja Casablanca) est écarté sans surprise. Pour le reste, les Benatia, Belhanda, Ziyech ou Boufal sont tous là.

Les Lions de l'Atlas sont rassemblés au pays pour un stage qui les verra affronter en amical la Zambie et la Gambie, les 12 et 16 juin prochains au Grand Stade de Marrakech. Pour rappel, le Maroc affrontera la Namibie (23 juin), la Côte d'Ivoire (28 juin) et l'Afrique du Sud (1er juillet) dans le groupe D de la CAN 2019.

Ci-dessous la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la CAN 2019:

Gardiens de but:

Mounir El Kajoui (Malaga, Espagne), Yassine Bounou (Gérone, Espagne), Ahmad Reda Tagnaouti (Wydad de Casablanca, Maroc).

Défenseurs:

Marouane Da Costa (Ittihad Djeddah, Arabie saoudite), Ghanem Saiss (Wolverhampton, Angleterre), Medhi Benatia (Al-Duhail Sports, Qatar), Yunis Abdelhamid (Stade de Reims, France), Achraf Hakimi (Dortmund, Allemagne), Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Nabil Dirar (Fenerbahce, Turquie).

Milieux de terrain:

Karim El Ahmadi Arroussi (Al Ittihad, Arabie saoudite), Youssef Aït Bennasser (Saint-Etienne, France), M'barek Boussoufa (Al-Shabab, Arabie Saoudite), Younès Belhanda (Galatasaray, Turquie), Fayçal Fajr (Caen, France), Mehdi Bourabia (Sassuolo, Itlaie).

Attaquants:

Nordin Amrabat (Al-Nasr, Arabie saoudite), Hakim Ziyech (Ajax Amsterdam, Pays-Bas), Khalid Boutaïb (Zamalek, Égypte), Youssef En-Nesyri (Leganés, Espagne), Sofiane Boufal (Celta Vigo, Espagne), Oussama Idrissi (AZ Alkmaar, Pays -Bas), Abderrazak Hamdallah (Al-Nasr, Arabie saoudite).