Afrique: CAN 2019 - La liste définitive des 23 Black Stars avec frères Ayew et Asamoah Gyan

L'entraîneur du Ghana, Kwesi Appiah, a donné sa liste de 23 joueurs représentant les Black Stars lors de la CAN 2019 en Égypte. Le défenseur de Genk Joseph Aidoo fait partir de la liste au même titre que les frères André et Jordan Ayew et Asamoah Gyan, atouts majeurs des « Black stars ».

Après une semaine de stage à Dubaï, le sélectionneur du Ghana a écarté six joueurs pour arriver à une liste finale de 23. Outre Nuhu Musah, blessé et déjà parti, Ebenezer Ofori, Mohammed Alhassan, Abdul Fatawu, Yaw Yeboah et surtout Majeed Waris ont été écartés. Une mauvaise surprise pour le Nantais, d'autant plus que la nouvelle de sa mise à l'écart avait précédemment filtré sur les réseaux sociaux. L'inusable Asamoah Gyan, 33 ans, buteur de la sélection, mécontent de la perte du brassard de capitaine au profit de André Ayew, avait annoncé le mois dernier sa retraite internationale, mais il est revenu sur sa décision après intervention du président ghanéen. Le sélectionneur Kwesi Appiah, a retenu avec les frères Ayew et Gyan, neuf autres rescapés de la CAN-2017, où le Ghana avait été éliminé en demi-finale : Richard Ofori, Andy Yiadom, John Boye, Jonathan Mensah, Baba Rahman, Thomas Partey, Christian Atsu, Mubarak Wakaso, Afriyie Acquah.

Les Black Stars vont tester leur puissance contre le Bafana Bafana d'Afrique du Sud le 15 juin à Dubaï avant que l'équipe ne parte pour l'Egypte le 20 juin 2019. Pour rappel, les Black Stars affronteront le Cameroun, la Guinée-Bissau et le Bénin dans le groupe F.

Les 23 Black Stars pour la CAN 2019 :

Gardiens de but : Richard Ofori (Maritzburg United, Afrique du Sud), Lawrence Ati-Zigi (Sochaux, France), Felix Annan (Asante Kotoko).

Défenseurs : Andy Yiadom (Reading, Angleterre), Abdul Baba Rahman (Reims, France), Lumor Agbenyenu (Göztepe, Turquie), Kassim Nuhu, (Hoffenheim, Allemagne) John Boye ( Metz France), Jonathan Mensah (Columbus Crew, Etats-Unis), Joseph Aidoo (Genk, Belgique), Joseph Attamah (Basaksehir, Turquie).

Milieux de terrain : Mubarak Wakaso (Alaves, Espagne), Thomas Partey (Atlético Madrid, Espagne), Kwadwo Asamoah (Inter Milan, Italie), Afriyie Acquah (Empoli, Italie), André Ayew (Fenerbahçe, Turquie), Christian Atsu (Newcastle, Angleterre), Samuel Owusu (Cukaricki, Serbie), Thomas Agyepong (Hibernian, Ecosse).

Attaquants : Asamoah Gyan (Kayserispor, Turquie), Jordan Ayew (Crystal Palace, Angleterre), Caleb Ekuban (Trabzonspor, Turquie), Kwabena Owusu (Leganes, Espagne).