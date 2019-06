Cote d'Ivoire: Après sa sortie « condamnée » par le gouvernement - Le Pdci-Rda justifie la déclaration de son président

Le parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda) défend son président.

Lundi, à la Maison du parti, Jean Louis-Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication, de l'information et de la propagande de cette formation politique, a eu cette responsabilité de justifier la sortie d'Henri Konan Bédié face à des militants de son parti qui avaient effectué, le 5 mai, le déplacement de Koumassi pour se rendre chez lui à Daoukro.

Dans le communiqué publié suite aux déclarations M. Bédié, le gouvernement avait qualifié ses propos "d'une extrême gravité, appelant à la haine de l'étranger et de nature à mettre en péril, au-delà de la paix et de la cohésion sociale, l'unité nationale et la cohésion du pays".

En réaction à cette note, M. Billon devant la presse, a soutenu que l'intention d'Henri Konan Bédié n'était pas d'appeler à la haine contre les étrangers ou de réveiller le débat de "l'Ivoirité" ou encore faire la promotion de la xénophobie. « Le président Henri Konan Bédié n'a fait que porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale des faits troublants et récurrents, vécus par les populations ivoiriennes et qui suscitent de véritables inquiétudes.

Ces faits, régulièrement révélés par la presse nationale, internationale et publiquement reconnus par certains membres du gouvernement, sont relatifs notamment: aux conflits intercommunautaires récurrents ; à ce que recouvre l'orpaillage clandestin ; et à la fraude sur l'identité ivoirienne.

Au regard de la persistance et de l'aggravation de ces faits, en sa qualité d'homme d'Etat et de leader politique et d'opinion, il est qualifié et bien placé pour aborder ces préoccupations majeures pour alerter le gouvernement ainsi que l'opinion sur la gravité de ces événements qui menacent la paix sociale et la quiétude des populations ivoiriennes », a-t-il fait savoir.

Jean-Louis Billon, lors de cet échange avec la presse, avait à ses côtés, Djénébou Zongo, directrice de communication du Pdci-Rda, et N'Dri Narcisse, le porte-parole de ce parti ainsi que Denis Kah Zion, secrétaire exécutif chargé du bulletin de liaison. Fort de ce soutien, il a déclaré que les conflits intercommunautaires tirent leur origine de l'orpaillage clandestin.

C'est ce que Henri Konan Bédié, à l'en croire, veut porter à l'attention du gouvernement en l'interpellant. « Le Pdci-Rda note que pour sauvegarder l'État de droit en Côte d'Ivoire, le gouvernement de Côte d'Ivoire doit se sentir interpellé, après l'adresse du président Henri Konan Bédié et mener des investigations », a-t-il indiqué.