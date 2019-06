Soudan: Al-Taweel appelle le CMT et les FDLC à reprendre la négociation

Khartoum — Le représentant des indépendants nationaux libres, Osman Ibrahim Al-Taweel a appelé le Conseil Militaire de Transition (CMT) et les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) à reprendre la négociation afin de protéger le pays de l'état de la fragmentation et l'instabilité.

Al-Taweel a appelé, lors du forum de SUNA ce mardi, les FDLC à arrêter l'escalade actuelle et à contribuer à la solution des problèmes du pays, soulignant que la grève et la désobéissance sont bons moyens pour atteindre les réclamations mais en même temps ils pourraient nuire les intérêts des citoyens.

Il a déclaré que certaines parties souhaitaient investir le désaccord entre le Conseil militaire de transition et les forces de la Déclaration de liberté et de changement, et a appelé à saisir cette occasion et à avancer dans la voie du dialogue.