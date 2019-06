Soudan: Gual-Omma apprécie les décisions du CMT

Khartoum — Le Chef-adjoint du Parti de l'Union des Forces de la Nation (Gual-Omma), Jamal Abu Sabil a affirmé leur soutien aux décisions du Conseil Militaire de Transition (CMT) visant à supprimer la crise actuelle au Soudan.

Dans une déclaration à la SUNA, ce mardi, Abu Sabil a appelé le CMT à arrêter la négociation avec les Forces de la Déclaration de Liberté et de Changement (FDLC) car leurs réclamations sont basées sur l'exclusion des autres.

Il a ajouté que toutes les méthodes et actions destructrices menées par les FDLC pour verrouiller les routes et placer des barricades devant les piétons, en particulier les patients et les personnes ayant des besoins spéciaux et le sabotage des installations.

Il a salué les forces armées et les forces du Soutien rapide et de la police pour leurs efforts visant à ouvrir les routes et éliminer les destructions pour une vie normale aux citoyens.