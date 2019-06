Madagascar: Haltérophilie - La fédération reconnaissant envers l'Etat

Le second semestre de l'année sera très chargé pour la fédération malgache d'haltérophilie, de musculation et de culturisme. « Nous remercions l'Etat qui s'est engagé à soutenir toutes les activités de la fédération jusqu'à la fin de l'année.

Ce soutien est le fruit de bons résultats réalisés par nos sportifs lors des échéances internationales » a expliqué, Harinelina Randriamanarivo, hier, à Ivandry. 8 compétitions majeures seront honorées par la Grande Ile en ce second semestre à savoir « zone two senior Men&women africa olympic » à Nairobi Kenya (6-12 juillet), l'African youth and juniors championships, Gold », à Kampala(5-13 septembre), Championnats du monde à Pattaya (18 au 27 septembre), 6 th ISSF à Tunis (8 au 14 décembre), Championnat d'Afrique zone sud à domicile (5-11 novembre), « 11th world Body Building& physique sports, à Uijeongbu, Corée », (5-11 novembre) et le « tournoi des Titans » à La Réunion, du 8 au 10 novembre et sans oublier les Jeux des Iles à l'Ile Maurice du 19 au 28 juillet. 14 haltérophiles sont partis pour la Chine dont 7 chez les hommes et 7 chez les dames. Ils poursuivront un stage en Chine dans le cadre de la préparation des Jeux des Iles et ne seront de retour que le 5 juillet.