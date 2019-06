Algérie: Après le Hirak, quelle Algérie se dessine, thème d'un débat au journal Le Monde

PARIS - L'avenir de l'Algérie a été mardi à Paris le principal axe des débats organisés par Le Monde Afrique autour duquel les participants ont apporté, chacun de son côté, des éclairages sur la situation en Algérie, en livrant des analyses sur la nouvelle société qui prend corps dans l'énergie de la mobilisation populaire.

D'emblée, la rédactrice-en chef du journal Maryline Baumard a souligné que cette rencontre se veut un moment d'échanges et de croisement d'idées pour plus de visibilité sur ce qui se passe en Algérie, depuis le 22 février, et sur le devenir de ce pays à fortes potentialités.

Abdelkrim Boudra, membre du groupe de réflexion Nabni, a recadré les débats, même si vers la fin, pour recommander aux participants et l'assistance de se libérer des "prismes" identitaires, culturels, idéologiques ou religieux, soutenant que la jeunesse, qui manifeste dans les rues d'Algérie tous les vendredis, a déjà tranché ces questions-là avec le slogan "khaoua, khaoua" (tous frères).

"En faisant valoir ces prismes dans nos analyses, a-t-il dit, on risque d'être dépassés par les événements, d'autant que la jeunesse manifestante a dessiné le socle d'un consensus national".

Il a beaucoup insisté sur la nécessité de réussir la transition économique qui, selon lui, n'est pas une période intermédiaire, donc pas une gestion des affaires courantes, estimant qu'une "non-réforme" avec une présidentielle "forcée" va aggraver la situation du pays.

"Il faut une véritable transition politique et économique", a-t-il recommandé.

Le président du Rassemblement Actions Jeunesse (RAJ), Abdelouhab Fersaoui, a abondé dans le même sens en considérant que la jeunesse "veut prendre son avenir en main".

"Depuis le 22 février, les slogans ont reflété le degré de la maturité politique des manifestants algériens qui veulent être acteurs et non pas des sujets", a-t-il dit, soulignant cette "envie de reprendre la politique" par eux-mêmes.

Pour lui, le mouvement a permis à cette jeunesse algérienne, accusée par le passé d'être "apolitique", de s'organiser et de s'affirmer afin de contribuer dans l'émergence d'une nouvelle génération d'élite politique.

Réhabilitation de la dynamique politique en Algérie

Le membre du bureau du Mouvement démocratique social (MDS), Redouane Khaled, a expliqué pour sa part que l'engagement de la jeunesse est venu couronner un parcours, une lutte de plusieurs années déjà, "qui va emmener les Algériens à avancer et d'aller vers une société plus politisée".

Il a estimé que la réhabilitation de la dynamique politique en Algérie va permettre de remettre en cause beaucoup de choses et de lancer les débats dans une société à majorité jeune.

De son côté, Karima Dirèche, historienne qui dirigé l'ouvrage collectif "L'Algérie au présent, entre résistance et changements", a préféré livrer son analyse de l'angle de l'histoire récente en soutenant que les séquences des violences politiques depuis les années 1980 ont constitué chez les Algériens un refoulé qui a été à l'origine des manifestations.

"Cette mémoire collective de la jeunesse algérienne est complètement réappropriée par les manifestants. Des référentiels historiques solides et des modèles justes ont permis de désavouer l'élite politique dirigeante. C'est une façon de se réinscrire dans la résistance", a-t-elle ajouté, soulignant qu'après "60 ans de gouvernance autoritaire", la transition va connaître un long processus.

Sur ce point précis de la transition, tout le monde s'est accordé pour dire que le "plus urgent" est de lancer cette transition, qui demande du temps, pour construite un "contrat social".

Le combat de la femme algérienne et sa déterminante participation dans le Hirak n'a pas été omis des débats puisque Feriel Lalami, sociologue et spécialiste de l'histoire du féminisme en Algérie, a évoqué la présence des femmes dans les rues d'Algérie, espace généralement occupé par les hommes, relevant que c'est une des particularités de ce mouvement populaire.

La détermination d'installer une société égalitaire entre hommes et femmes

Cette présence n'est pas anodine pour elle, puisque par sa participation, a-t-elle expliqué, la femme algérienne veut que la question de l'égalité soit abordée dans le cadre d'un Etat de droit. L'autre militante féministe et écrivaine, Wassyla Tamzali, a estimé, pour sa part, que l'avenir de la "révolution" dépend des femmes et de la détermination d'installer une société égalitaire entre hommes et femmes.

"Le problème en Algérie c'est d'abord le système, mais également nous-mêmes dans notre conception des libertés et des différences", a-t-elle soutenu.

Le volet économique a été abordé par le professeur d'économie à l'Université de Paris-Dauphine, El-Mouhoub Mouhoud, qui a fait constater que "tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc" en Algérie, mais "il y a eu des progrès", soulignant qu'il ne peut pas y avoir de transition économique sans transition politique "réussie".

Dans cette phase, il voit dans le rétablissement de l'Etat de droit, la proposition la "plus importante" qui doit être soutenu par un assainissement juridique des affaires économiques.

A la fin des débats, Sekou Koureyssi Condé, directeur général d'African Crisis Group et directeur du programme Afrique de l'Ouest à Res Publica, a expliqué l'impact du mouvement populaire algérien sur l'Afrique en estimant qu'il est porteur de "beaucoup d'espoirs".

"Nous suivons le Hirak avec beaucoup d'intérêt et nous souhaitons que ce qui va aboutir va contribuer aux changements de l'Afrique", a-t-il dit, soulignant que la normalisation en Algérie "va permettre une meilleure lecture de la part des pays africains".