Maroc: La musique marocaine à l'honneur au Mexique

"Nour Marruecos" et Farah Latifa enflamment Mexico

Le public de la Foire des cultures amies de Mexico (FICA) a assisté, dimanche à la métropole mexicaine, à une brillante prestation de l'orchestre "Nour Marruecos", dirigé par l'artiste marocain Hicham billouch.

Organisé par l'ambassade du Royaume du Maroc au Mexique dans le cadre de la 11-ème édition de la Foire des cultures amies, un événement phare de la culture mexicaine, ce concert a permis au grand public présent de vibrer aux rythmes de la musique et de la danse arabe et marocaine classique et populaire.

Composé de jeunes musiciens marocains et mexicains, l'orchestre, accompagné de plusieurs danseuses professionnelles, a offert à l'assistance un spectacle grandiose et haut en couleur, reflétant le raffinement et le charme de la musique marocaine et arabe, encore méconnue de la majorité des Mexicains.

Pendant près d'une heure, l'artiste marrakchi Hicham Billouch avec ses instruments musicaux, le violon et le synthétiseur, arborant le drapeau marocain, et sa troupe de danse, vêtue de robes et de costumes traditionnels marocains, ont émerveillé un public ravi de découvrir certaines facettes de la musique et du chant du Maroc.

Lors du spectacle, l'ensemble féminin du groupe de danse "Farah Latifa" a notamment fait vivre au public l'ambiance authentique de la danse marocaine, avec des chorégraphies bien orchestrées mêlant musique classique et chaâbi.

Brandissant le drapeau national, les membres de la communauté marocaine établie à Mexico n'ont eu de cesse de scander des slogans à la gloire du Maroc et de vibrer aux rythmes de la musique chaâbi.

En clôture de cette performance musicale, l'artiste Hicham Bellouch et son orchestre ont eu droit à une standing ovation de la part d'un public venu nombreux découvrir certaines facettes de l'art et de la musique marocains.

La 11ème édition de la Foire des cultures amies de Mexico se distingue cette année par une forte participation de 90 pays accrédités dans la capitale du Mexique, en offrant au grand public l'opportunité de découvrir les différentes cultures du monde.

Pour le Maroc, elle fut une occasion idoine pour les visiteurs, Mexicains et touristes internationaux, de mieux connaître la gastronomie, l'artisanat et la musique du Royaume.

Au fil des années, cette Foire est devenue un espace de convergence et d'interaction entre les différentes nations et les peuples d'horizons divers. Elle constitue également l'occasion de découvrir l'art culinaire, la culture et l'artisanat des pays participants.

Les organisateurs de cet événement (31 mai-16 juin), dont la première édition remonte à 2009, tablent cette année sur une affluence record de plus de 22 millions de visiteurs.