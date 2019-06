Maroc: Attijariwafa bank Europe s'allie au français Matmut

La filiale du groupe bancaire marocain propose des produits de l'assureur mutualiste à ses clients de France

Abdelaziz Yaaqoubi, administrateur directeur général d'Attijariwafa bank Europe (à gauche) et Nicolas Gomart, directeur général de la Matmut © Alain Goulard.

Attijariwafa bank Europe étoffe sa gamme de produits et services proposés dans ses agences françaises. Depuis mardi 11, la filiale européenne du groupe bancaire Attijariwafa bank propose des solutions d'assurance habitation de l'assureur Matmut à ses clients.

Les nouvelles offres de la filiale bancaire en France sont le fruit d'un partenariat de distribution signé récemment avec l'assureur mutualiste visant à proposer des solutions d'assurance dommages à ses clients.

Ce partenariat de distribution témoigne de la volonté du groupe bancaire d'étoffer sa gamme, après que ses clients ont exprimé leur souhait de pouvoir bénéficier de solutions assurantielles de qualité.

«Pour la Matmut, il confirme une politique partenariale dynamique, y compris au-delà de son périmètre mutualiste traditionnel, et sur son cœur de métier, l'assurance dommages des particuliers», indique l'assureur dans un communiqué rappelant, par ailleurs, qu'Inter Mutuelles Assistance, dont la Matmut est actionnaire, est déjà partenaire d'Attijariwafa bank Europe, dans le cadre d'un contrat d'assistance aux personnes.

A noter que dans le cadre dudit accord de distribution, les contrats d'assurance habitation «Résidence principale», «Résidence secondaire» et «Propriétaire non occupant» de la Matmut sont désormais proposés au sein des agences françaises de la filiale européenne du groupe marocain.

De quoi satisfaire Abdelaziz Yaaqoubi, administrateur directeur général d'Attijariwafa bank Europe, qui assure que la Matmut est un partenaire de renommée dans le domaine de l'assurance en France, dont la réputation n'est plus à démontrer.

Il est ainsi persuadé que «s'allier à un partenaire avec un grand savoir-faire et une expertise sans pareille représente, pour Attijariwafa bank Europe, une véritable opportunité».

Outre le fait que de s'inscrire dans la vision stratégique globale de la banque, Abdelaziz Yaaqoubi affirme que cette association «nous permettra d'étoffer notre gamme de produits d'assurance d'une part, et d'autre part d'offrir à nos clients des services complets, de qualité et adaptés à leurs besoins».

Directeur général adjoint Assurance IARD de la Matmut, Olivier Requin estime pour sa part que ce partenariat est avant tout une nouvelle reconnaissance du savoir-faire de l'assureur mutualiste dans le domaine de l'assurance dommages.

En plus d'être reconnue pour son expertise, la Matmut est un assureur automobile depuis 1962 et propose des offres d'assurance habitation depuis 1968.

Ainsi, «dans une démarche de proximité, nous souhaitons apporter aux clients de notre partenaire la meilleure couverture assurantielle possible pour leurs biens, et au meilleur prix», explique-t-il assurant que l'assureur accompagnera avec le plus grand soin les conseillers d'Attijariwafa bank Europe dans leur mission de conseil.

A ce propos, le communiqué précise que « si la gestion des contrats d'assurance commercialisés dans le réseau d'agences Attijariwafa bank Europe, en France, reste opérée par la Matmut, un soin tout particulier est apporté à la formation des responsables d'agence et conseillers».

Dans ce cadre, plus de 175 heures de formation en intermédiation en assurance, d'une part, et sur les produits Matmut d'autre part, sont dispensées auprès de 67 collaborateurs en France d'Attijariwafa bank Europe, apprend-on.

Présente en France, Belgique, Espagne, Allemagne, Italie et aux Pays-Bas à travers 60 agences, Attijariwafa bank Europe compte à ce jour plus de 87.000 clients à son actif. Pour répondre au mieux aux clients et aux entreprises ayant des courants d'affaires entre l'Europe et l'Afrique, la filiale de droit français du groupe Attijariwafa bank se spécialise dans plusieurs métiers bancaires et financiers.

Acteur majeur sur le marché français de l'assurance, la Matmut compte à son actif plus de 3,8 millions de sociétaires et gère 7,2 millions de contrats d'assurance. Elle couvre une large gamme de produits d'assurance des personnes et des biens (auto, moto, bateau, habitation, responsabilités, protection de la famille, santé, protection juridique et assistance) et de services financiers et d'épargne (crédits auto, projet, assurance emprunteur, livret d'épargne, assurance vie... ). La Matmut compte aujourd'hui 6.200 collaborateurs.