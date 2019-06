Congo-Brazzaville: Football féminin - OCL City remporte la Coupe du Congo

Les rideaux sont tombés, le 9 juin à Kinshasa, sur la onzième édition de la compétition, remportée par la formation de Lubumbashi.

L'équipe d'Olympique club de Lubumbashi (OCL) s'est imposée en finale, le 9 juin au stade des Martyrs de Kinshasa, face à celle d'Espoir de Bandal (Kinshasa) par six buts à zéro. Mujinga Ntambwe (20e et 61e mn), Mushiya (55e et 82e mn) et Apanda Aselem (72e) ont inscrit les buts des joueuses venues du Grand Katanga, et un cinquième but contre son camp de Mpele Ngbanzo d'Espoir de Bandal.

OCL City succède à un autre club de la capitale congolaise du cuivre, Bafana Bafana, éliminé dès le premier tour du tournoi qui s'est déroulé du 26 mai au 9 juin à Kinshasa. C'est le cinquième titre d'OCL City dans cette compétition. En match pour la troisième place, la Jeunesse sportive de Kolwezi (JSK), dans la province de Lualaba, a été plus forte que le Daring Club Motema Pembe (DCMP)/Bikira (qui a joué avec six joueuses sur l'aire de jeu) en s'imposant trois buts à zéro.

Notons que Daniella Ngoyi de la JSK a été désignée meilleure joueuse alors que Samb Tshimwang du même club a raflé la palme de meilleure buteuse de la compétition. Les titres de club fair-play et de révélation ont été octroyés à la JSK. Pour rappel, huit équipes ont disputé la phase finale de la onzième Coupe du Congo de football féminin, notamment OCL City (Haut-Katanga), Bafana Bafana (Haut-Katanga), DCMP/Bikira (Haut-Katanga), JSK (Lualaba), Espoir de Bandal (Kinshasa), CF Bilenge (Kinshasa), Promesse Stars (Kinshasa) et Promo Sport (Kongo central).

Première vice-présidente de la Commission nationale de football féminin (CNFF), Olive Kiloha a remis le trophée à l'équipe vainqueur, soulignant au passage une progression dans l'organisation et le déroulement de cette phase finale. Elle a laissé entendre que le football féminin en République démocratique du Congo prend de l'ampleur au fil des années.

«La compétition s'est bien déroulée. Nous progressons au fur et à mesure que les années passent. Nous visons encore plus haut. L'être humain reste un éternel insatisfait. Si on a un, on cherche à avoir deux, ainsi de suite », a-t-elle déclaré. Aussi a-t-elle apprécié la qualité et le niveau de la compétition, se disant satisfaite du spectacle offert par les clubs. Olive Kiloha a exprimé la volonté ferme de la CNFF d'œuvrer davantage pour une meilleure organisation de la prochaine édition.