Congo-Brazzaville: Jazz kif - Trois grandes voix attendues à l'IFC

L'Institut français du Congo (IFC) à Brazzaville accueillera pour la première fois, du 15 au 16 juin, la treizième édition du Festival international de jazz de Kinshasa (Jazz kif). Avec une programmation très variée, plusieurs artistes de renom seront de la partie.

Durant deux jours en soirée, le public brazzavillois découvrira les qualités artistiques de trois grandes voix des femmes d'Afrique centrale et une trompette d'exception, notamment l'Angolaise Aline Frazao, Céline Banza de la République démocratique du Congo et May's Bantsimba de la République du Congo.

Ces artistes talentueuses feront vibrer le public sur différents genres musicaux. L'artiste, auteure, compositrice gabonaise, Seba Charmelle, et les mamans du Congo, seront l'exclusivité de Brazzaville.

Le festival ouvrira les portes, le 15 juin, à 17 h, par la projection du film documentaire "Samba et jazz" de Jefferson Mello, en partenariat avec l'ambassade du Brésil. Ce documentaie expose les similarités musicales et culturelles entre la nouvelle Orléans et Rio de Janeiro vues par les musiciens. Il invite à decouvrir les manifestations artistiques de deux peuples qui partagent une émotion commune. Cette projection sera suivie de deux concerts qui seront donnés par Aline Frazao, une artiste qui fait partie des pointures de la nouvelle musique angolaise, chanteuse compositrice et interprète, et par Seba et création avec les mamans du Congo. Ce second concert sera autour des magnifiques berceuses congolaises du royaume kongo.

Le jour suivant, l'artiste chanteuse, musicienne et performeuse, Céline Banza, évoluera dans le vaste genre de la World-Music. Elle est une artiste transdisciplinaire. Quant à May's Bantsimba, trompettiste éblouissante très talentueuse, sa musique est un mélange de folk, rumba, soul et jazz. Les deux artistes monteront sur le podium le 16 juin et plongeront le public dans un style très varié.

L'entrée est libre.