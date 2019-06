Congo-Brazzaville: Coupe du Congo 2019 - Les premiers qualifiés au prochain tour sont connus

Une quinzaine de clubs a pu obtenir les tickets pour la prochaine étape depuis le lancement de la phase préliminaire, le 8 juin, dans différents stades du pays.

L'édition 2019 de la coupe du Congo offre des spectacles émouvants au public sportif, grâce à la prestation des équipes retenues pour la phase préliminaire. En attendant l'entrée en compétition des équipes de la ligue 1, les formations de la ligue 2 créent la surprise avec la montée en puissance de certains novices au détriment des habitués. C'est le cas de l'élimination de la Jeunesse sportive de Poto-Poto, le 10 juin au stade Alphonse-Massamba-Débat, après sa défaite 0-2 face à Yaba Sport. L'Ajax de Ouenzé et Saint Michel de Ouenzé ont été également sortis de la compétition par Mankoundia FC (0-1) pour le premier et AS Mik II (0-0 temps règlementaire puis 3-5 aux tirs au but) pour le second. As Tsiemba a battu par forfait Kimbonguela. Tout comme BNG et CMBS qui ont respectivement battu sur tapis vert JS Ekoundza et Etoile de Talas, le 9 juin, également au stade Alphonse-Massamba-Débat.

A Dolisie, Interclub a dominé, le 8 juin , l'As Cheminots de la localité, 2-1. A Pointe-Noire, EF Total a battu par forfait SC Sercy. Interclub de Pointe-Noire a arraché sa victoire aux tirs au but face à l'As Vaudou (3-0), après un score de parité 1-1. Dans le département de la Sangha, Cara de Ouesso a pris le dessus sur FC Océan par forfait, au moment où l'Etoile de Ouesso s'est inclinée devant Olympic de Pokola (4-3). Dans le Pool, Dynastie de Kinkala a dominé la Jeunesse sportive de Boko aux tirs au but, 4-2, après un match nul de deux buts au terme du temps règlementaire. A Sibiti, dans la Lékoumou, Carpillon a écrasé FC Lumière de Mayéyé 5-1.

Dans les autres matchs, Real Impact a dominé Aigle sport 3-1. Au complexe sportif de Pointe-Noire, TP Mokanda a eu raison de Beni sport 4-2. FC Pelerin s'est imposé face à FC Tchimagni par un score de 2-0. Le Club des jeunes a pour sa part étrillé United club (3-0), le 9 juin, toujours à Pointe-Noire, tandis que FC Ecole Mourinho a battu ASK PNFA sur un score de 3-0. Ainsi, parmi les qualifiés, il y a Mankoundia FC, AS Tsiemba, AS Mik II, AS Vegas, BNG, CMBS, Interclub de Dolisie, EF Total, Interclub de Pointe-Noire, Cara de Ouesso, Olympique de Pokola, Dynamique FC de Kinkala, TP Mokanda, FC Pelerin, Club des jeunes, Real impact et FC Ecole Mourinho.