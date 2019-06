Algérie: ONPPE - Une commission pour parfaire la prise en charge de la santé mentale des enfants

Alger — La déléguée nationale, présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance (ONPPE), Meriem Chorfi a fait état, mardi à Alger, de l'installation, en janvier dernier, d'une commission thématique pour parfaire la prise en charge de la santé mentale des enfants.

En marge d'une visite au service des troubles mentaux des enfants et des adolescents à l'hôpital psychiatrique Mahfoud Boucebsi (Cheraga), Mme. Chorfi a précisé que son instance avait installé, en janvier dernier, une commission thématique composée de médecins, de spécialistes et d'experts, et chargé de développer des actions liées à la santé des enfants, et plus particulièrement la santé mentale et les troubles de l'autisme.

En application des dispositions de la loi numéro 15-12 du 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant, il sera procédé à l'installation des autres commissions thématiques, à l'instar de celle de l'éducation, des affaires juridiques, des droits de l'enfant et de la société civile.

Plus explicite, la présidente de l'ONPPE a indiqué que la commission de la santé mentale des enfants s'attelait, en coordination avec l'Organe, à l'élaboration d'un programme de sensibilisation sur les troubles de l'autisme, notamment en direction des familles.

Pour sa part, le chef de service de pédopsychiatrie à l'hôpital psychiatrique de Cheraga, Pr. Madjid Tabti a rappelé l'importance du "diagnostic précoce" de l'autisme chez l'enfant en vue d'une meilleure prise en charge et d'une insertion sociale réussie, il a mis en avant l'impératif de garantir la formation en matière de troubles mentaux des enfants et des adolescents.

Cette visite a été marquée par l'organisation d'une cérémonie au profit des enfants autistes auxquels des présents ont été offerts en présence de leurs parents.