Algérie: Bedoui présente au Chef de l'Etat un exposé sur la situation politique et socio-économique du pays

Alger — Le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensaleh, a reçu mardi, au siège de la Présidence de la République à Alger, le Premier ministre, Noureddine Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays, indique la Présidence de la République dans un communiqué.

A cette occasion, il a été procédé "à l'évaluation du contexte politique au lendemain de l'avis du Conseil Constitutionnel et du discours du Chef de l'Etat invitant au lancement d'un dialogue inclusif pour débattre de toutes les préoccupations portant sur les prochaines élections présidentielles, de même qu'ont été examinées les perspectives ouvertes par cette offre de dialogue, et les mesures à prendre pour engager et faciliter la concertation envisagée en vue d'arrêter ensemble une feuille de route consensuelle devant conduire à l'organisation du prochain scrutin présidentiel dans un climat d'entente et de sérénité", précise le communiqué.

Le Premier ministre a rendu compte au chef de l'Etat "des activités gouvernementales, notamment, les mesures prises en faveur des victimes des inondations de la wilaya d'Illizi (Djanet), les conditions de déroulement des épreuves du BEM, et les dispositions prises pour assurer le bon déroulement des épreuves du Baccalauréat, et des examens universitaires".

A l'issue de cette audience, "le chef de l'Etat a instruit le Premier ministre et l'ensemble des membres de gouvernement à l'effet de rester mobilisés, durant cette période cruciale que vit notre pays, pour assurer le bon fonctionnement de l'administration et des services publics à tous les niveaux et sur l'ensemble du territoire national en demeurant constamment à l'écoute des préoccupations des citoyens, tout en veillant à rassurer nos partenaires internationaux", conclut le communiqué.