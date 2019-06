Algérie: Journée nationale de l'artiste - Les artistes de Khenchela honorés

Khenchela — Plusieurs artistes, chanteurs, poètes et plasticiens ont été honorés mardi par la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste.

Un hommage a été rendu à quelques artistes, chanteurs, photographes, poètes et plasticiens en reconnaissance à leurs efforts en faveur de la promotion de la culture locale dans différentes manifestations nationales et internationales et ce, au cours d'une cérémonie animée au rythme de la musique chaoui du groupe "Assirem", en présence des responsables du secteur ainsi que des autorités locales.

Ainsi, les poètes Omar Laouar et Mohamed Mehaoui, le photgraphe Youcef Assebaâ et les plasticiens Djamel Rouibi et Hadia Khelif ont été honorés au cours de cette cérémonie organisée par la Direction locale de la Culture.

Les chanteurs Azzedine Laâgoubi et Mohamed seddik Kaidi ont aussi reçu des distinctions honorifiques de la part du directeur de la culture, Abdelkader Djaâlab .

Le représentant des artistes locaux et doyen de la chanson Auressienne, Abdelhamid Bouzaher, a, pour sa part, profité de cette occasion pour lancer un appel aux professionnels du secteur les invitant à commémorer la mort de l'artiste Mohamed Mekdad et rendre hommage à tous les gens de culture qui ont dû renoncer à leur passion pour des raisons de santé.

Il est à noter qu'un large public est venu apprécier les œuvres des artistes plasticiens Djamel Rouibi, Hadia Khelif et du photographe Youcef Assebaâ exposées, à cette occasion, au niveau du hall de la bibliothèque principale de lecture publique.