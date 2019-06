Madagascar: Ministère de la Communication - Assainissement du monde de l'audiovisuel

L ministère de la Communication et de la Culture procède actuellement à l'assainissement du monde l'audiovisuel.

Pour ce faire, il invite tous les propriétaires, toutes les sociétés audiovisuelles et toutes les stations de radios et télévisions se trouvant sur le territoire de la République de Madagascar à procéder à une déclaration de toutes les preuves de l'accomplissement des formalités légales et réglementaires relatives à la création et à l'exploitation de ces stations-radios et télévisions avant le 10 juillet 2019 à 16h au siège dudit ministère, bureau de la direction de la régulation des médias. Ces formalités concernent essentiellement l'attribution de licences d'exploitation et l'autorisation d'extension entre les mains des responsables de ces stations.

Le non-accomplissement de cette démarche déclarative et volontaire ainsi que les irrégularités administratives éventuelles constatées après cette date mais qui n'auront pas fait l'objet de déclaration, contraindront le ministère à prendre des mesures conformément à la législation en vigueur pour faire cesser ces irrégularités.