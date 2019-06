Madagascar: Women In Business - Grand rendez-vous des femmes entrepreneurs au Carlton

Ouverture hier au Carlton de la deuxième édition du WIB.

« Get inspired ». C'est le thème de la deuxième édition du « Women In Business » (WIB) organisée depuis hier jusqu'à ce jour, au Carlton Anosy par le Groupement des Femmes Entrepreneurs de Madagascar (GFEM) présidée par Fanja Razakaboana, à travers l'association des Femmes Entrepreneurs d'Antananarivo (FEA).

« Leadership féminin : comment libérer le potentiel des femmes entrepreneurs ? ». C'était la thématique de la première journée d'hier qui a vu l'intervention dans la matinée de la ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Lantosoa Rakotomalala qui parraine ce rendez-vous annuel des femmes entrepreneurs ; de Coralie Gevers de la Banque Mondiale ; Nadia Mensah Acogny de Londres ; Elia Ravelomanantsoa de Synergy Group ; et Rivo Rakotondrasanjy.

Intervenant(e)s. Après le business lunch, se trouvait au menu l' « Innovation, Commerce et Digital : quelles opportunités pour les femmes ? ». Avec pour intervenant(e)s, Wendy Paratian ; Baovola Rajaonarison ; Karen Andriamamonjy ; Charlotte Libog ; et Gil Razafintsalama. Une soirée de gala a clôturé la première journée de ce forum d'affaires national d'envergure internationale, qui réunit autour de différentes thématiques des femmes entrepreneurs issus de divers horizons, des chefs d'entreprise, des associations, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, universitaires. 13 panélistes d'ici et d'ailleurs participent à ce forum axé sur le leadership féminin dans le monde des affaires, le commerce, la digitalisation et le développement personnel. Les thématiques de ce jour sont « Confiance en soi : Une des clés de la réussite » ; « L'habit peut faire le moine : Savoir-être et agir dignement » ; « Le personal branding ».

150 participants. Membre de l'association des Femmes Chefs d'Entreprises Mondiale (FCEM), le GFEM est connu pour son engagement dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin, un vecteur important de croissance économique pour le pays. Le groupement travaille de concert avec plusieurs institutions internationales pour promouvoir le savoir-faire et l'expérience de ses membres. L'édition 2019 de « Women in Business » accueille près de 150 participants dont des membres du GFEM issus des régions et des femmes entrepreneurs locales. L'occasion de se former, de découvrir, d'apprendre et de partager des valeurs communes. Par rapport à l'édition précédente, il y a cette année des nouveautés comme les forums d'échange, de séances de formation/coaching, des rencontres BtoB et des visites d'entreprise et d'usine.

WIB Award 2020. La présidente du GFEM d'expliquer que « le WIB 2019 n'est pas une simple rencontre, c'est avant tout une culture, un esprit, une vision qui se traduisent par une recherche permanente de l'excellence, un engagement constant de qualité pour s'inspirer, s'informer et s'améliorer dans ses activités, faire partie de ce rendez-vous permettra d'échanger et de partager ses savoirs et son succès avec d'autres femmes ». Le forum est une opportunité pour porter haut le flambeau de le l'entrepreneuriat féminin. Le GFEM a annoncé le lancement du WIB Award 2020.