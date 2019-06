Mali: Projets et programmes agricoles au Mali - Le ministre de l'agriculture déplore la faiblesse des décaissements

Le ministre de l'Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar, a présidé ce lundi à Bamako une rencontre avec les responsables des projets et programmes intervenant dans le domaine de l'agriculture. C'était en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture, chargé de l'Aménagement et de l'Equipement rural, Adama Sangaré. Outre les préoccupations sur la performance des projets et programmes au Mali, l'état de la faiblesse des décaissements a été déploré. C'est ainsi que le ministre de tutelle a décidé de se faire une idée de la gestion de ces appuis techniques.

En prélude au lancement officiel de la campagne agricole par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le ministre Moulaye Ahmed Boubacar a décidé de faire le rappel de tous les projets et programmes qui interviennent dans le domaine de l'agriculture. Il s'agissait de faire le point d'exécution des activités et de la mobilisation financière, d'identifier les faiblesses de tous ces projets et programmes.

Avant de démarrer la rencontre, le ministre Moulaye Ahmed Boubacar a tenu à vérifier la présence effective des 63 projets et programmes relevant de son département. Le quorum étant largement atteint (il n'a déploré que 11 absents sur les 63), il a ensuite révélé que le portefeuille du sous-secteur agricole des 63 projets et programmes a été financé à hauteur de 664,671 milliards de FCFA avec un taux de décaissement cumulé moyen de 55,20%.

En dépit des efforts fournis par les responsables des projets et programmes, ce décaissement reste faible au regard des besoins et attentes des populations, a souligné le ministre Moulaye Ahmed Boubacar.

Vu la contribution de ce sous-secteur à l'économie nationale, le suivi des projets et programmes revêt une importance capitale et doit se traduire par l'amélioration de leur gestion, la production de résultats tangibles et la contribution à l'augmentation de la production et de la productivité agricole.