Ouganda: Leadership juvénile africain - L'ONG Univers des jeunes sera présente aux assises de Kampala

Le président de l'association, Maxence Ondongo, a confirmé récemment sa participation à la conférence qui se tiendra dans la capitale ougandaise, du 15 au 16 août.

Les exposés porteront sur différents domaines, à savoir l'économie, le social, la santé de reproduction et le leadership, en vue d'inciter les jeunes à agir ensemble pour un développement durable.

La participation de l'ONG congolaise à la rencontre de Kampala est la reconnaissance de ses nombreuses actions menées pour la promotion des valeurs et la protection de la couche juvénile dans le pays. Créé en 2013, l'Univers des jeunes est membre de la commission africaine de la jeunesse, un organe consultatif de l'Union africaine. Il développe à Brazzaville plusieurs concepts et programmes, entre autres, Sport citoyen, Ferme pédagogique et Education à la culture de paix.

Le premier concept consiste à lutter contre les déviances juvéniles et sociales des sportifs et le deuxième vise à encourager les jeunes à œuvrer pour la promotion du maraîchage. Enfin, le troisième concerne la lutte contre les conflits intergénérationnels.

Pour ses actions encourageantes, cette organisation a noué des partenariats avec les ambassades du Venezuela, de la Turquie et de la France au Congo. « Les partenariats liés avec ces représentations diplomatiques ont concerné plus l'orientation et la conscience des jeunes sur les valeurs de la vie courante », a indiqué Maxence Ondongo.

« Génération consciente » est un autre programme développé par l'Univers des jeunes afin d'encourager les jeunes oisifs à entreprendre des activités lucratives. « Aux jeunes, nous rappelons tout temps que la responsabilité future du pays dépend d'eux. Pour ce programme précité, nous avons commencé avec dix jeunes et aujourd'hui nous sommes à une trentaine », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le président de l'ONG Univers des jeunes déplore le manque de financement pour la mise en place d'une « Ferme pédagogique » qui se chiffre à dix millions de francs CFA.