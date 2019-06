Congo-Brazzaville: CAN 2019 - Florent Ibenge retient ses vingt-trois Léopards

La liste définitive de la sélection congolaise pour le rendez-vous en terre égyptienne est connue, après la mise à l'écart de six joueurs parmi lesquels Gianelli Imbula et Padou Bompunga.

Le sélectionneur des Léopards, Florent Ibenge, a écarté, le 11 juin à Marbella, en Espagne, six joueurs de sa liste des vingt-neuf, a-t-on appris. Il s'agit du gardien de but Auguy Kalambayi Katembwe de Sanga Balende, du défenseur Padou Bompunga de V.Club et de son coéquipier en club et milieu de terrain Nelson Munganga, du relayeur Gianelli Imbula de Rayo Vallecano en Espagne. Le milieu de terrain défensif, Aaron Tshibola, de Kilmarnock en Ecosse, est aussi mis à l'écart, tout comme le milieu offensif, Fabrice Luamba Ngoma, nouveau joueur de Raja de Casablanca au Maroc, après une saison réussie dans V.Club.

Après la mise à l'écart de ces six joueurs, la liste définitive des vingt-trois Léopards pour la trente-deuxième Coupe d'Afrique des nations (CAN) Égypte 2019 se compose des gardiens de but Parfait Mandanda (Dynamo de Bucarest/Roumanie), Anthony Mossi (Chiasso/D2 Suisse), et Ley Matampi (Al Ansar/D2 Arabie Saoudite). Les défenseurs sont Glody Ngonda Muzinga (V.Club), Djos Issama Mpeko (Mazembe), Bobo Ungenda Muselenge (Primeiro do Agosto/Angola), Marcel Tisserand (Wolfsburg/Allemagne), Djuma Shabani (V.Club), Wilfried Moke (Ankaragücü/Turquie), Arthur Masuaku (Westham/Angleterre) et Christian Luyindama (Galatasaray/Turquie).

Les milieux de terrain sont Chancel Mbemba Mangulu (Porto/Portugal), Merveille Bope Bokadi (Standard de Liège/Belgique), Youssouf Mulumbu (Kilmarnock ou Glasgow Rangers/Ecosse) et Jacques Maghoma (Birmingham/D2 Angleterre), Trésor Mputu Mabi (Mazembe), Paul-José Mpoku (Standard de Liège/Belgique).

Enfin, les attaquants des Léopards pour la CAN 2019 sont Meschak Elia (Mazembe), Cédric Bakambu (Beijing Guoan/Chine), Jonathan Bolingi Mpangi Merikani (Antwerp/Belgique), Chadrack Akolo (Stuttgart/relégué en D2 Allemagne), Yannick Bolasie (Anderlecht/Belgique) et Britt Assombalonga (Middlesbrough/D2 Angleterre). Actuellement en préparation à Marbella, Les Léopards ont fait match nul de zéro but partout, le 9 juin, avec les Etalons du Burkina Faso. Ils jouent leur second match de fixation, le 15 juin, contre les Harambee stars du Kenya, avant de prendre la direction du Caire, en Égypte, le 17 juin.