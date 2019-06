Cote d'Ivoire: Activité pétrolière et gazière - Bientôt un nouveau cadre légal pour promouvoir la main d'œuvre et les entreprises locales

Le ministre du Pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables, a ouvert hier, à Grand-Bassam, un atelier sur le Contenu Local dans les activités pétrolières et gazières.

A l'initiative du gouvernement à travers le ministère du Pétrole, de l'Energie et des énergies renouvelables, un atelier de quatre jours s'est ouvert hier, à Grand Bassam. Objectif, définir un nouveau cadre législatif et réglementaire relatif au Contenu local dans les activités pétrolières et gazières.

Le contenu local dans le secteur pétrolier et gazier fait référence à la promotion de la participation de la main d'œuvre, des biens, et des entreprises locales dans toute la chaîne de valeur de l'industrie pétrolière et gazière en Côte d'Ivoire. « Il s'agit d'utiliser le potentiel des secteurs pétrolier et gazier comme sources directes de création d'emplois pour nos jeunes, de transfert de technologies et de catalyseur pour le développement d'un tissu industriel national dans le secteur pétrolier », a indiqué Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Energie et des énergies renouvelables.

L'atelier auquel prennent part les acteurs du privé et du public de l'industrie pétrolière et gazière dans son ensemble, aura à passer en revue l'ensemble des dispositions contenues dans l'avant-projet de loi et le projet de décret d'application proposés par la direction des hydrocarbures et à les amender, en tenant compte des réalités et de l'environnement propres à notre pays.

« Les défis qui sont les vôtres au cours de ces quatre jours de travaux sont donc de proposer au gouvernement des projets de textes, les plus consensuels possibles, sur le Contenu Local dans les secteurs pétrolier et gazier », a souligné Abdourahmane Cissé.

M. Cissé a insisté pour que les stratégies et politiques de Contenu Local qui seront définies soient réalistes, pratique et applicable. « J'insiste sur ce point, cela doit se faire tout en maintenant la confiance et l'attractivité du secteur pétrolier et gazier ivoirien vis-à-vis des investisseurs privés, notamment étrangers. C'est la raison pour laquelle nous avons tenu à ce que le secteur privé, notamment les principaux acteurs du secteur pétrolier, participent activement à ce séminaire », a-t-il mentionné.