Sénégal: XXème édition des journées scientifiques de HPD - L'innovation au cœur des reflexions

L'hôpital Principal de Dakar (HPD) va tenir ses journées scientifiques les 13, 14 et 15 juin prochains. Inscrites sous le signe de l'innovation, les acteurs à travers plusieurs panels chercheront à dégager les opportunités ainsi que les menaces qui pèsent sur les nouveaux protocoles en matière de soins.

La tenue des journées scientifiques de l'hôpital Principal de Dakar est devenue une tradition pour la dite structure de référence dans le domaine hospitalier. Pour cette année, elles vont porter sur le thème suivant : «médecine et innovation technologique : menaces et opportunité».

En conférence de presse hier, mardi 11 juin, les acteurs ont renseigné que l'Hôpital Principal de Dakar, Hôpital d'Instruction des Armées, accorde une place importante à la formation et à la recherche médicale. Ainsi, à travers cette 20ème édition, son directeur a avancé : « les Journées Médicales de l'Hôpital Principal de Dakar qui constituent des moments forts de réflexion et d'échanges, sont arrivées à l'âge de la maturité avec cette XXème édition, organisée les 13, 14 et 15 Juin 2019 ».

Placé sous le signe des innovations techniques, les acteurs ont souligné que non seulement ces outils visent à prévenir, diagnostiquer mais aussi bien encore traiter les malades. D'où l'importance de s'y pencher. «Le thème principal de cette année ouvre la réflexion sur l'avenir. Il est intitulé : «médecine et innovation technologique : menaces et opportunité». Il s'agit d'un choix judicieux dans un contexte africain actuel où la transition épidémiologique, marquée par une forte augmentation des maladies chroniques, arrive avant l'heure», a fait comprendre le Médecin-Général de Brigade Momar Sène, Chirurgien des Hôpitaux, Médecin-Chef Directeur de l'Hôpital Principal de Dakar.

Et de poursuivre : «aujourd'hui la technologie fait partie intégrante de la pratique médicale. En effet, les innovations technologiques en santé, contribuent à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies. Les innovations sont également au service de la formation médicale avec la simulation qui est une méthode pédagogique active et innovante basée sur l'apprentissage expérientiel».

Pour cette présente édition, elle comportera une conférence inaugurale sur la «culture africaine traditionnelle et médecine moderne» un symposium sur «la cardiologie interventionnelle en Afrique Subsaharienne» mais aussi d'une table ronde et de plusieurs conférences et ateliers qui seront animés à l'intention des paramédicaux par des experts nationaux. Sur le symposium, le directeur de l'hôpital a avancé : «la cardiologie interventionnelle est encore à ses débuts en Afrique subsaharienne, elle devra nous permettre de réduire considérablement la mortalité cardiovasculaire au moment où ces maladies du cœur et des vaisseaux demeurent une préoccupation majeure dans nos hôpitaux».

Pour rappel, les dites journées ont comme parrain, le Médecin colonel (ER) Boubacar Diallo, médecin, chirurgien militaire émérite, ancien Chef du Service de Chirurgie Urologique à HPD et ancien Directeur de la Santé des Armées.