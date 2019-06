Afrique: Assemblée annuelle de la BAD - Les Trophées African Banker encouragent le leadership de l'inclusion financière en Afrique à Malabo

Les Trophées, qui ont lieu chaque année en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, se sont progressivement imposés comme les Oscars de la banque africaine et rendent hommage à l'excellence dans les services bancaires et financiers sur le continent africain.

Aucune région n'a dominé les Trophées cette année mais les organisateurs ont appelé à davantage d'inclusion dans le secteur bancaire, au niveau de la représentation des femmes dans les équipes de direction des banques, ainsi que dans le domaine de l'octroi de prêts aux petites et moyennes entreprises. Cet appel a été repris par les deux principaux partenaires des Trophées, le Fonds africain de garantie et Bank of Industry, qui ont tous deux créé plusieurs instruments et mécanismes de crédit novateurs destinés au secteur des PME.

Les deux principaux trophées sont revenus à des institutions de financement du développement. Afreximbank a été nommée Banque africaine de l'année tandis que le président de la Banque de commerce et de développement, l'Éthiopien Admassu Tadesse, a reçu le titre de Banquier africain de l'année. La Banque de commerce et de développement a multiplié par cinq la taille de son portefeuille depuis qu'Admassu Tadesse a pris les rênes de l'établissement, développant sa présence en Afrique de l'Est et australe, où la banque exerce ses activités. De son côté, Afreximbank a lancé plusieurs produits novateurs ces dix-huit derniers mois.

Le Trophée de Carrière exemplaire a été remis au PDG de FirstRand Group, le Sud-Africain Sizwe Nxasana. Sous sa direction, la banque a dégagé un taux de croissance annuel de 20 %. Dans son discours, il a insisté sur la nécessité d'investir davantage dans le capital humain pour accélérer la croissance sur le continent.

Le prix African Banker Icon a été décerné à Mitchell Elegbe, fondateur d'Interswitch, le prestataire de services de paiement. On estime que sa société devrait devenir la première société africaine de technologie dont la valeur dépasse 1 milliard $.

Le gouverneur de la Banque centrale d'Égypte, Tarek Amer, a remporté le prix de Gouverneur de l'année, pour avoir su restaurer la confiance dans les marchés égyptiens et pour avoir contribué à faire du pays l'une des économies du monde à la croissance la plus rapide, et l'un des marchés émergents les plus florissants.

Le Béninois Romuald Wadagni a été élu Ministre des Finances de l'année. Il est parvenu à améliorer considérablement les indicateurs macro-économiques du Bénin et a entrepris des réformes structurelles de l'économie.

Les banques sud-africaines ont dominé les catégories Banque d'investissement et Deals de l'année. Absa a obtenu le prix Banque de l'année. Standard Bank et RMB ont gagné le trophée Deal de l'année - Acquisition, avec l'introduction en Bourse de VIVO Energy. Le Deal de l'année dans la catégorie Obligations est revenu à l'euro-obligation de 2,2 milliards d'euros du Sénégal, tandis que le financement de la plateforme flottante de GNL par le Crédit Agricole et TDB au Mozambique, a remporté le prix de Deal de l'année dans les infrastructures.

Autres trophées notables : Ecobank a obtenu le trophée de Banque de détail de l'année ; la banque kényane KCB celui de l'innovation tandis qu'Equity Bank a reçu le prix de Banque socialement responsable. Enfin, la nigériane Bank of Industry a été récompensée pour ses efforts dans le domaine de l'inclusion financière.

Évoquant « les succès remarquables » des banques retenues pour les Trophées 2019, Omar Ben Yedder, éditeur du magazine African Banker a déclaré : « Nous suivons le travail du secteur des services financiers depuis de nombreuses années. Le secteur a affiché d'excellents résultats et l'année 2018 a été prospère pour les banques. La fintech a été sans aucun doute le secteur le plus dynamique en matièred'investissements et nous n'avons pas encore vu l'impact qu'elle aura dans les années à venir. Toutefois, malgré les accomplissements du secteur bancaire, les paroles du lauréat du Trophée du Banquier de l'année, prononcées lors du Forum des investissements en Afrique l'an dernier, résonnent encore : nous devons agir plus vite, à plus grande échelle et utiliser les synergies ».

Les Trophées ont eu lieu à Malabo, en Guinée équatoriale, en marge des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Pendant longtemps, ce pays était le pays d'Afrique à la croissance la plus forte, avec des investissements colossaux. Suite à l'effondrement du prix du pétrole, la Guinée équatoriale a décidé de mener des réformes structurelles pour transformer l'économie.

Les Trophées, sous l'égide de la Banque africaine de développement, sont financés par le Fonds africain de garantie (partenaire platine), la Banque de l'Industrie (partenaire or) et Coris Bank (partenaire associé). Cette année, le sponsor local était Banco Nacional de Guinea Ecuatorial, la première banque du pays en termes de bilan et de présence géographique. La cérémonie de remise des trophées a été précédée d'un cocktail organisé par Afreximbank.

2019 AFRICAN BANKER AWARD WINNERS

Banquier Africain de l'Année

Admassu Tadesse, TDB

Carrière Exemplaire

Mitchell Elegbe, Founder, Interswitch Group

Banque Africaine de l'Année

Afreximbank

Ministre des Finances de l'Année

Romuald Wadagni, République du Benin

Gouverneur de la Banque Centrale de l'Année

Tarek Amer, Central Bank Governor, Egypt

Banque de Détail de l'Année

Ecobank

Banque d'Investissement de l'Année

Absa Capital

Trophée de l'Inclusion Financière

Bank of Industry, Nigeria

Special Commendation : Banco Nacional de Guinea Ecuatorial : For their work and contribution to the development and financing of the Rural Sector

Banque Socialement Responsable de l'Année

Equity Bank, Kenya

Trophée de l'Innovation

KCB, Kenya

Special Commendation : Jumo, South Africa

Deal de l'Année - Equity

Vivo IPO

Standard Bank & Rand Merchant Bank (South Africa)

Deal de l'Année - Dette

$2.2bn Senegal Eurobond

Rothschild

Deal de l'Année - Infrastructures

Mozambique Floating LNG

TDB & Credit Agricole

Banques Régionale de l'Année

East Africa - KCB, Kenya

West Africa - Orabank

North Africa - Banque de l'Habitat (Tunisia)

Southern Africa - Mauritius Commercial Bank

Central Africa - BGFI, Gabon