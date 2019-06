Gabon: NDJOLE - Jeunesse G3 en réflexion pour le développement

L'association des Jeunes de la commune de Ndjolé a organisé des journées de réflexion sur l'éveil des consciences des jeunes. Ces journées du 6 au 9 juin ont permis aux uns et autres de cogiter sur le développement, non seulement personnel, mais de la commune, partant, de toute la province du Moyen-Ogooué.

C'est un évènement inédit, dénommé Jeunesse G3. Quatre jours durant, les jeunes du Moyen-Ogooué se sont réunis du 6 au 9 juin 2019 au quartier Misssanga, à l'église catholique, pour réfléchir sur les questions de développement, surtout sur l'éveil des consciences de la jeunesse de leur contrée. « C'est ensemble que nous pouvons construire quelque chose de meilleure » affirme un des responsables de cette initiative. Il reste d'ailleurs satisfait des riches échanges.

Aux dires d'un des conférenciers, « cette rencontre vise à permettre aux jeunes de discuter des problématiques liées au contexte socio- économique et culturel de la province du Moyen-Ogooué, de l'éveil des consciences, de l'autonomisation des jeunes, de l'appropriation des enjeux actuels et de la redynamisation des associations et mouvements de jeunesse ».

L'ambiance était au rendez-vous. On pouvait lire le sourire dessiné sur les visages de certains d'entre eux. Il y avait aussi de la curiosité qui pouvait également se faire observer. « Cette rencontre nous a redonnés de l'espoir. Elle nous a réunis dans le but de traiter plusieurs points essentiels qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes qui minent notre province », témoigne un jeune migovéen.

L'évènement a regroupé dix associations et certains participants hors association. Selon certains témoignages, c'est un cadre d'échange pour la jeunesse migovéenne, animé par des ateliers et des conférences. Le débat s'est fait autour de plusieurs thèmes, dont deux principaux. Il s'agit de : « L'importance de la vie associative et le rôle des jeunes dans le processus de développement de la province du Moyen-Ogooué, santé et environnement ».

Ce rendez-vous du donner et du recevoir a été bénéfique pour de nombreux jeunes ayant pris part à cette rencontre. Pour eux, c'est un plus et des connaissances apprises qui peuvent servir aux autres, à la commune, voir même à la province. « Ayant participé à ces journées de réflexions, j'ai beaucoup appris. Je crois être un des acteurs pour le développement de ma commune, ma province et mon pays le Gabon. Je pourrais apporter ma pierre pour participer à construire notre pays où que je sois. Ces genres de rencontre devraient se renouveler pour nous enseigner ».

La rencontre a pris fin avec une note de satisfaction pour tous les participants ou presque. Les prochaines rencontres sont attendues pour conjuguer le développement à tous les temps.