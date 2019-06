Gabon: Koula-Moutou - Les apprennats gratifiés des journées de l'orientation

Toujours soucieux de l'avenir de la jeunesse, qui elle est sacrée, Hugues Mbadinga Madiya parraine les Journées de l'orientation. Du 31 mai au 1er juin,en présence du Gouverneur Marie Françoise Dikoumba, s'est tenue à Koula-Moutou, lesdites journées de l'orientation à l'endroit des élèves des classes de Première, de Terminale et des élèves du Centre de formation professionnelle de la capitale provinciale.

L'initiative est du Mouvement On S'engage menée par Séverin Joe Malph Divassa.Ils étaient plus de 500 lycéens à prendre part à ses journées. Plusieurs experts et professionnels ont pris part à ces journées. Des responsables des structures de formation, promoteur de l'entrepreneuriat et de leadership, haut cadre du secteur public et privé étaient aussi du rendez-vous.

La jeunesse est sacrée, a-t-on coutume de dire. Beaucoup y croient. C'est le cas par exemple de Hugues Mbadinga Madiya, qui lui, est soucieux de l'avenir de la jeunesse. Il fait bénéficier des journées d'orientation à plus de 500 élèves des lycées, collèges et Centre de formation professionnelle. Définies comme étant un cadre d'informations et de conseils aux élèves et la communauté éducative, en rapport avec la formation et l'emploi, les journées de l'orientation ont enseigné et offert des opportunités de choix aux apprenants.

L'objectif pour Hugues Mbadinga Madiya,nous dit Séverin Joe Malph Divassa, est de "Doter les élèves des rudiments qui les aideront à mieux faire un choix de leurs études et de mieux se tailler une place dans le monde socio professionnel". Avec les évolutions que connaît le monde du travail, l'orientation devient plus que jamais une nécessité pour tous et en particulier pour les jeunes apprenants."Je me rends compte que certains de nos ainés qui échouent à l'université ou dans des grandes écoles,ont été pour la plupart,mal orientés.Je viens d'avoir une arme pour bien m'orienter une fois mon bac en poche" se réjouit un élève de Terminale.

Pour Séverin Joe Malph Divassa, président du Mouvement On S'engage « Cette initiative est lancée sur la base d'un constat accablant. De nombreux élèves s'engagent souvent dans les filières sans savoir l'issue de leur vie professionnelle ou encore en ayant vaguement en esprit ce qu'ils pourraient faire dans l'avenir. C'est une situation qui ne milite pas contre le chômage Qui affecte la jeunesse gabonaise ».

Ces apprenants ont été gratifiés de plusieurs ateliers animés par les agents de l'office National de l'Emploi, du ministère de la Fonction publique du Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelles(FIR) sur les perspectives d'emploi et les pièces à fournir, sur les questions relatives à la rédaction d'une lettre de motivation et la conception d'un CV. L'adéquation formation - emploi, adéquation formation - entreprenariat et enfin le leadership. Le dernier intervenant a abordé les questions d'estime de soi. Il s'agit de Jeff Bouanga Migolet, Directeur Associate JFM Partners.

Les journées ont pris fin par une brève allocution du Président du Mouvement On S'engage, qui a tenu à remercier le parrain de l'initiative, Hugues Mbadinga Madiya pour son « incommensurable engagement » en faveur de l'éducation et la formation des apprenants, d'une part et les différentes structures et experts qui ont répondu favorablement à leur invitation d'autre part.