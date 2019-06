Angola: Appel à plus d'efficience dans la lutte contre la corruption et le népotisme

Luanda — Le Président angolais, João Lourenço a exhorté mercredi l'Inspection Générale de l'Administration d'Etat (IGAE) à être plus efficiente et à s'engager davantage dans la lutte contre la corruption, le népotisme et d'autres pratiques nuisibles à la société.

Prenant la parole, à Luanda, au cours de la cérémonie de prise de fonctions de deux nouveaux inspecteurs-généraux adjoints de l'IGAE, le Chef de l'Etat a souligné que le travail de l'Inspection décourageait les gestionnaires publics qui pratiquent des mauvaises actions, les poussant à mieux servir la nation.

Insistant sur la nécessité de lutter contre la corruption et toutes les pratiques nuisibles à l'intérêt public, João Lourenço a souligné que pour atteindre ces objectifs, le pays comptait sur le travail actif de toutes les institutions, notamment de l'IGAE, de la Police, des Tribunaux, et du Ministère public.

"Heureusement, aujourd'hui nous avons une Inspection Générale de l'Administration d'Etat active, et nous avons déjà eu l'occasion d'en vérifier les résultats", a-t-il affirmé.

Nommés à ces nouvelles fonctions le 05 juin dernier, les deux inspecteurs adjoints de l'IGAE s'appellent Eduardo Semente Augusto et Tómas Gabriel Neto Joaquim.

Interpellés par la presse, en marge de la cérémonie, les deux hommes, reconnaissant qu'ils avaient beaucoup à faire dans les jours à venir, ont souligné qu'ils allaient épauler l'inspecteur- général de l'Administration publique dans ses fonctions.

Qualifiant d'intérêt suprême la lutte contre la corruption et le népotisme, les nouveaux inspecteurs généraux- adjoint ont affirmé que les défis à relever consistait à renforcer le système de contrôle interne et des programmes de transparence dans la gestion gouvernementale et corporative.