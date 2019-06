Angola: La Conférence de Genève pour un travail collectif

Luanda — La représentante permanente de l'Angola auprès du Bureau des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève, Margarida da Silva Izata, a affirmé mercredi, dans la capitale suisse que la 108ème Conférence internationale du Travail (CIT) appelait les Etats membres à travailler individuellement et collectivement.

Selon la diplomate, il s'agit d'un travail sur une base tripartite visant à promouvoir une approche de l'avenir du travail centré sur l'être humain. Dans un communiqué, le Services de presse de la Mission permanente de la République d'Angola auprès des Nations Unies à Genève indique que l'événement avait enregistré la présence d'autres Chefs d'Etat et de Gouvernement, notamment Cyril Ramaposa (Afrique du Sud), la chancelière allemande Angela Markel et la première ministre britannique, Theresa May.

Lors de la cérémonie du centenaire de l'Organisation internationale du travail (OIT), l'Angola a assumé la vice-présidence, conduite par l'ambassadrice Margarida Izata. Plus de 50 chefs d'État et de gouvernement, dont le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et le président de la 73e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'Equatorienne Maria Fernanda Espinosa, ont assisté à l'événement, qui comprenait deux séances de haut niveau.

L'OIT est une institution multilatérale des Nations Unies spécialisée dans les questions relatives au travail, notamment en ce qui concerne le respect des normes, conventions et recommandations internationales.