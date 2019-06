Afrique: CAN en Egypte - L'évènement phare de l'été 2019

Le compte à rebours a déjà commencé pour le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football, prévue du 21 juin au 19 juillet prochain en Egypte, la grand-messe du ballon rond africain, dont la 32è édition aura certainement le goût de la nouveauté.

L'Egypte est devenue, ainsi, le pays ayant organisé le plus de fois ce tournoi majeur de la Confédération africaine de football (CAF), après l'avoir abrité en 1959, 1974, 1986 et 2006.

24 sélections, une première !

C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des nations que le tournoi se disputera avec 24 sélections nationales au lieu de 16.

Les 24 équipes ont été réparties en six groupes de quatre. Les premiers et deuxièmes de chaque groupe vont se qualifier en huitièmes de finale, aux côtés des quatre meilleures troisièmes.

Pour les première et deuxième éditions de la CAN (1957 et 1959), trois équipes seulement y avaient pris part, à savoir l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, avant que le nombre des sélections participantes n'augmente au fil des éditions (quatre en 1962 et 6 en 1963).

Depuis 1968, huit équipes avaient pris part à cette compétition, scindées en deux groupes, avant que le nombre des équipes prenant part à ces joutes ne soit porté à 12 en 1992 et 1994, puis à 16 à partir de 1996.

Changement de la date du tournoi

La Confédération africaine de football (CAF) a décidé de changer la date de l'organisation de la CAN qui va se dérouler durant l'été (juin et juillet) au lieu de l'hiver (janvier et février).

Une participation record des pays arabes

Pour la première fois dans l'histoire de la CAN, cinq sélections arabes vont prendre part à la phase finale de la compétition, soit le plus grand nombre de pays arabes ayant pris part à une seule édition de la CAN.

Il s'agit en effet de l'Egypte, pays organisateur, du Maroc, de la Tunisie, de l'Algérie et de la Mauritanie, qui signe sa toute première participation à une phase finale de la CAN.

Depuis la première édition en 1957, jamais le nombre des sélections arabes participantes n'a dépassé quatre, chose qui s'est déjà produite à 8 reprises.

Pour la première fois dans l'histoire de la CAN, on aura recours à la VAR comme lors du Mondial russe de 2018. Les responsables de la CAF ont adopté l'utilisation de la VAR à partir des quarts de finale.

Des équipes à leur coup d'essai à la CAN

L'édition 2019 de la CAN connaîtra la participation de trois équipes pour la première fois. Il s'agit de Madagascar, du Burundi et de la Mauritanie.

Le Madagascar s'est qualifié après avoir terminé 2ème de son groupe avec 10 points, derrière le Sénégal, leader de la poule. Quant au Burundi, il a poinçonné son billet pour la compétition après avoir occupé la 2ème place avec 10 points, engrangés à la faveur de deux victoires et de quatre nuls.

A son tour, la Mauritanie s'est qualifiée avec 12 points à son escarcelle, récoltés suite à quatre victoires.

La première CAN d'Ahmad Ahmad

La CAN 2019 est la première édition à se tenir depuis qu'Ahmad Ahmad a pris les rênes de la CAF en mars 2017, en succédant au Camerounais Issa Hayatou qui a dirigé la CAF entre 1987 et 2017. Pendant le mandat de ce dernier, 16 Coupes d'Afrique ont eu lieu.